Il teatro Goldoni celebra 400 anni di attività con trenta nuovi spettacoli | VIDEO

Al via il progetto Goldoni 400. Il Teatro Viaggiante, l'iniziativa triennale che celebra i 400 anni di attività del Teatro Goldoni: il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale insieme al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto e al Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, per l'occasione, hanno lanciato un programma che propone un ricco cartellone, capace di soddisfare tutti i gusti.

Grandi teatri, palazzi e un teatro viaggiante, il programma di “Goldoni 400”

Tra ottobre 2022 e febbraio 2024, sui grandi palcoscenici del Veneto e in alcuni spazi d’eccezione, verranno presentate dieci nuove produzioni e co-produzioni firmate TSV – Teatro Nazionale e ispirate alla storia del Teatro Goldoni, agli artisti e agli autori che l’hanno abitato nel corso dei secoli. Nel contempo un progetto diffuso con un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo animerà diversi spazi della città di Venezia, mentre il “Teatro Mobile”, un vero e proprio teatro viaggiante, realizzato in collaborazione con Arteven, girerà per città e paesi della nostra regione per disseminare nei territori di tutte le province nuove proposte e contenuti.

Con 30 spettacoli per un totale di 120 recite e 8 incontri con l’autore, la pubblicazione di un romanzo, il programma di “Goldoni 400” coinvolgerà sette palcoscenici – il Goldoni stesso, il Malibran, il Momo e il Teatro del Parco a Venezia e Mestre, il Verdi e le Maddalene a Padova e il Mario Del Monaco a Treviso –, quattro palazzi (le sedi della Casa dei Tre Oci e dell’Ateneo Veneto, Palazzo Mocenigo e Palazzo Grimani), un teatro viaggiante, un teatro virtuale e un teatro al porto, raggiungendo così 18 Comuni delle 7 province del Veneto.

L’inaugurazione con Alessandro Preziosi

Dopo un paio di anticipazioni sul programma con La fiaba dell’augellino belverde da Carlo Gozzi per la regia di Matteo Spiazzi (dal 22 al 30 ottobre al Teatro Momo a Mestre), venerdì 28 ottobre, al Teatro Goldoni, Alessandro Preziosi apre i festeggiamenti per questo storico compleanno con lo spettacolo Goldoni&Goldoni. Il gioco della memoria scritto e diretto da Tommaso Mattei. Ad accompagnarlo al pianoforte il maestro Carlo Guaitoli, che suonerà dal vivo. Insieme sveleranno i segreti del teatro che è stato parte della storia italiana.

Gli appuntamenti nei grandi teatri del Veneto

Il cartellone di appuntamenti in programma nei grandi teatri prosegue al Goldoni con Carlo, Goldoni & Giorgio (3 dicembre), con cui il duo comico Carlo e Giorgio propone la ripresa di uno spettacolo omaggio al grande commediografo portando in scena una festa a cui sono invitati tutti i personaggi delle sue commedie.

A Massimo Cacciari il Teatro Stabile del Veneto affida invece Valzer di parole (7 dicembre, 13 gennaio e 27 gennaio), un ciclo di incontri tra dicembre e gennaio sul teatro austriaco del primo ‘900, nell’ambito del quale il filosofo veneziano affronterà tre autori che hanno attraversato la Grande Guerra e avvertito i sintomi più profondi della catastrofe europea segnata da fascismo e nazismo, Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil e Arthur Schnitzler.

Gl’innamorati, per la regia di Andrea Chiodi e con la Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto, saranno quindi in scena a Venezia dal 28 al 31 dicembre.

Il calendario delle celebrazioni si intreccia con alcuni degli appuntamenti inseriti nel cartellone della Stagione veneziana 22/23: tra questi non poteva mancare nel programma la nuova produzione firmata TSV, Un curioso accidente per la regia di Rimas Tuminas che sarà in scena al Teatro Malibran dal 20 al 23 aprile.

Dopo la pausa estiva, gli eventi sui grandi palcoscenici riprenderanno ad ottobre 2023 con l’inaugurazione del nuovo Teatro Goldoni alla conclusione dei lavori di ristrutturazione.

Il progetto diffuso tra Venezia e la terraferma

Il programma intitolato Il Teatro nella città prende il via nel mese di novembre con il primo appuntamento esterno alle storiche mura del teatro: House of us. Part I- the Mather, il progetto performativo prodotto dal TSV-Teatro Nazionale e ideato e diretto dalla regista franco inglese Irina Brook con gli attori neodiplomati dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, porterà il pubblico ad immergersi tra le sale della prestigiosa sede della Casa dei Tre Oci (dal 29 novembre all'11 dicembre).

Tra febbraio e marzo gli allievi del III anno dell’Accademia del TSV intratterranno invece gli spettatori all’Ateneo Veneto con una proposta di letture sceniche intitolate Venire a Venezia. Dodici percorsi e qualche incrocio, inediti ritratti di chi abita la città lagunare a cura di Paolo Puppa (4 febbraio, 11 febbraio, 4 marzo, 25 marzo).

In primavera sarà Palazzo Grimani a trasformarsi in palcoscenico per accogliere lo spettacolo Gran Cabaret Carlo e Carlo. Goldoni e Gozzi nel mondo degli attori, tra arrivi e ritorni, un progetto di Luca Scarlini (30 marzo, 20 aprile, 27 aprile, 4 maggio), mentre Palazzo Mocenigo sarà teatro del testo Carlo Goldoni, mio marito di Giuseppe Emiliani con Paola Bigatto, canti e musiche di Sandra Mangini (dal 26 al 30 aprile e dal 2 al 7 maggio).

L’autunno 2023 porterà altre novità nel cartellone del progetto diffuso tra cui, nella sede dell’Ateneo Veneto, la presentazione del libro scritto da Matteo Strukul per celebrare i 400 anni del Teatro Goldoni e il più grande commediografo della storia a cui il teatro è dedicato. Nuove originali location come il Porto di Venezia o campi del centro storico accoglieranno alcuni tra gli appuntamenti in programma, mentre gli spazi dell’M9 Museo del 900 a Mestre si trasformeranno in un innovativo teatro virtuale.

Un teatro viaggiante, con l’ingresso che riproduce la facciata dell’antico teatro veneziano, verrà abitato da artisti e compagnie di diversa provenienza e partirà da Venezia per spostarsi durante l’estate 2023 in diciotto Comuni delle sette province del Veneto con eventi per il pubblico di ogni età. Un percorso che dalla laguna si allarga alla terraferma, mettendo insieme il TSV – Teatro Nazionale e il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e dando vita così ad una proposta capillare e mai realizzata prima per unità progettuale e diffusione territoriale. Sono Stivalaccio Teatro, Pantakin, Compagnia Il Posto e Marco Castelli Small Ensamble, Archipelagos Teatro, TIB Teatro, Cikale Operose e Echidna Paesaggio Culturale, TAM Teatromusica, TOP Teatri Off Padova, Theama Teatro, Fondazione Aida, Teatro del Terraglio con Bam Bam Teatro e Fucina Machiavelli, Ippogrifo Produzioni e Teatro Boxer, Carlo&Giorgio, La Piccionaia, Zebra, Barabao Teatro e Malmadur le compagnie teatrali che porteranno in scena i diciotto progetti selezionati tramite il bando per nuove proposte di spettacoli nell’ambito del progetto Goldoni 400.