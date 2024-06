Lo Stabile del Veneto sul podio dei teatri italiani

Per la prima volta nella sua storia, la fondazione del Teatro Stabile del Veneto (Tsv) supera i 90 punti nel punteggio assegnato dal ministero della Cultura, necessario per determinare il contributo ai teatri italiani, raggiungendo il primo posto nella graduatoria, davanti all'Ert di Bologna e la Fondazione di Torino.

Oltre alla crescita della qualità artistica, dove il Tsv ha ottenuto 1,5 punti in più rispetto all’anno precedente, a determinare l’ottimo risultato sono state in particolare due categorie in cui la fondazione ha totalizzato il punteggio in assoluto più alto su scala nazionale: la dimensione quantitativa e la qualità indicizzata.

La prima attesta l’attività produttiva del Tsv - con 369 recite di proprie produzioni e coproduzioni, a cui si aggiungono altre 72 giornate di recite di ospitalità - e la buona capacità del teatro di creare occupazione lavorativa. Sono più di 23mila le giornate lavorative retribuite ad artisti e tecnici per 1milione e 300mila euro di oneri sociali corrisposti, e 3.450 le ore di formazione erogate in un anno per le attività dell'accademia teatrale Carlo Goldoni. La seconda certifica invece l’efficienza nella gestione economica ed organizzativa dell’ente, che si è dimostrato capace di concentrare la maggior parte dei suoi costi sulle attività produttive.

«Siamo partiti, nel 2018, da un non incoraggiante punteggio totale di 79.92 e in pochi anni, sia pure in cluster diversi, abbiamo fatto tanta strada. Tutta in salita - ha dichiarato il presidente, Giampiero Beltotto -. Come ripetuto in più occasioni, questi traguardi ci danno sempre più responsabilità, e anche per questo stiamo lavorando in Europa. Ci sentiamo e siamo il teatro pubblico di tre comuni, sedi di università conosciute a livello internazionale e di una Regione che piano piano, ma con caparbietà, sta riprendendo il suo posto in Italia».

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, esprime grande soddisfazione per il prestigioso risultato: «Non possiamo non dirci estremamente orgogliosi di questo straordinario risultato - ha detto - ,come Regione del Veneto abbiamo investito moltissimo nello sviluppo di quella che è una delle più rilevanti realtà culturali del nostro territorio con importanti ricadute economiche e di prestigio internazionali. Ringrazio e formulo i miei vivi complimenti ancora una volta al presidente della fondazione del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto, per la passione, la professionalità e le capacità dimostrate nel portare avanti, con incrollabile lungimiranza e progettualità critica, un programma che ha disseminato il percorso della Fondazione di successi straordinari».