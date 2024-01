Tegnue di Chioggia: dalla Regione 20mila euro per la candidatura a patrimonio Unesco

In arrivo un contributo di 20mila euro dalla Regione del Veneto a supporto della candidatura de “Le Tegnue di Chioggia” a patrimonio Unesco.

«Questa cifra ci sarà di grande aiuto per espletare le procedute burocratiche, tutt’altro che semplici - dice Serena De Perini, assessore all’ambiente di Chioggia -. In particolare, questi soldi verranno impiegati per la formulazione del dossier a supporto dei processi di candidatura per la valorizzazione di questo nostro “tesoro” marino». «Per chi come me ha dedicato una vita a questo sito di fondamentale importanza, constatare che finalmente c’è un’amministrazione comunale che, con l’appoggio della Regione, ha a cuore Le Tegnue è un grandissimo passo verso il riconoscimento internazionale - dice invece Piero Mescalchin, presidente dell'associazione Le Tegnue -. Diventare patrimonio Unesco significa acquisire sia un’enorme visibilità che la protezione internazionale di cui un sito così delicato ha bisogno».