Terminal di Punta Sabbioni: «Progetto ambizioso ma Cavallino non può più aspettare»

Continua il confronto in cabina di regia per rifare il terminal di Punta Sabbioni. «Abbiamo chiesto agli Enti di realizzare in tempi brevissimi il progetto incubatore con un occhio attento alla compatibilità ambientale, alla sicurezza dell’area e alla valorizzazione dei servizi e delle attività esistenti. Da parte nostra e del Comune di Cavallino-Treporti ci sarà tutta la collaborazione possibile affinché il progetto si realizzi rapidamente», afferma la sindaca Roberta Nesto dopo la videoconferenza con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, il Comune di Venezia, Avm Actv e il Provveditorato, la scorsa settimana.

Il terminal

«Il progetto è ambizioso ma Cavallino-Treporti non può più aspettare. È necessaria un’opera che valorizzi la funzione del terminal, mettendo a regime un sistema che limiti le criticità che ancor oggi si evidenziano. Ogni Ente, per propria competenza, continuerà a lavorare per una progettazione coordinata e condivisa. L’obiettivo è quello di unificare nell’accordo le funzioni e gli interventi che dovranno essere realizzati nel rispetto della gronda lagunare al fine di rendere la porta sull’acqua della laguna veneta un luogo bello, accogliente e funzionale, ma soprattutto compatibile anche con la riqualificazione del waterfront dal faro Pagoda al Forte Vecchio».

In commissione

Già programmato il prossimo incontro per le prossime settimane e un sopralluogo a Punta Sabbioni. Nel frattempo, in piazzale a Punta Sabbioni, continuano i lavori di messa in sicurezza dei pontili. «Avm Actv in previsione dell’estate si è impegnata a spostare la biglietteria al centro del piazzale e a gestire i flussi con il supporto di personale dedicato che gestirà e controllerà le code già da Pasqua - continua Nesto -L’azienda di trasporti ci ha informato che si sta impegnando per garantire la priority ai nostri pendolari indirizzandoli verso il pontile B già dal fine settimana». Martedì pomeriggio in commissione Trasporti sarà presente anche il Comitato Pendolari. «Potrà portare osservazioni e istanze anche in merito a quanto successo in questi giorni – aggiunge il vicesindaco Francesco Monica -. Ci confronteremo anche rispetto alle sperimentazioni che Actv sta predisponendo e sta vagliando per affrontare la stagione estiva, come orari e gestione dei flussi e dei mezzi, ma chiederemo che il potenziamento delle linee sia previsto anche durante la settimana, non solo nei weekend».

Da Venezia

Sul rinforzo dei mezzi anche il consigliere Pd del Comune di Venezia, Alessandro Baglioni, e il segretario del circolo PD Mobilità e Trasporti, Antonio Panebianco. «Già nei primissimi giorni del ponte pasquale, con l'afflusso di decine di migliaia di visitatori, e a Pasqua, si sono verificati grandi disagi nel trasporto pubblico di Venezia. I servizi per le isole di Murano e Burano, i collegamenti serali della Giudecca, le corse automobilistiche da e per Venezia sono stati sotto pressione e insufficienti. È necessario un immediato potenziamento dei servizi, il ripristino degli usuali collegamenti serali con la Giudecca e delle corse automobilistiche di linea 5, oggi ingiustificatamente tagliate nonostante la ripresa del traffico aeroportuale. La situazione è intollerabile. Chiediamo all'amministrazione un immediato intervento, potenziando il servizio e adattandolo alle reali necessità della città».