Terna rimuove 24 basamenti dei tralicci tra Venezia e Padova

A partire da metà maggio Terna rimuove 24 basamenti nei comuni di Dolo, Vigonovo, Saonara e Padova dei tralicci della linea aerea Dolo-Camin che il nuovo progetto in cavo interrato rende non più necessari. È il proseguio del protocollo di intesa siglato dalla società con la Regione del Veneto nel gennaio 2019.

Le attività di rimozione sono state precedute da un dialogo tra Terna e il genio civile di Venezia per definire le migliori modalità di demolizione delle fondazioni dei tralicci, collocati all’interno delle aree demaniali nelle vicinanze dell’idrovia Padova-mare. A questa fase di confronto sul progetto di demolizione dei manufatti sono seguite le comunicazioni tecniche ai Comuni interessati dalle opere. I cantieri avranno una durata prevista di 15 settimane e come obiettivo il ripristino dello stato dei luoghi come ante operam.

«La demolizione dei tralicci della vecchia linea dell’elettrodotto Dolo-Camin rappresenta una tappa fondamentale nella realizzazione di una linea elettrica di primaria importanza per l’area tra Venezia e Padova. I lavori procedono a tappe spedite e confidiamo che, grazie ad una costante collaborazione con Terna e con i Comuni interessati, la nuova linea interrata sia presto realtà a servizio del territorio», commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico ed energia Roberto Marcato.