Aperol apre la sua Terrazza: un cocktail di tradizione e impronta cosmopolita

Una festa tutta arancione ha segnato l'apertura della Terrazza Aperol di Venezia, in campo Santo Stefano. Un'inaugurazione con cui lo storico brand ha voluto rappresentare una rinascita, dopo i tanti mesi di restrizioni, partendo proprio dal concetto e dal rito dell'aperitivo: prima di tutto, un momento di socialità.

Il locale è ospitato negli spazi di un palazzo storico che sono stati interessati da lavori di riqualifica, con ampio plateatico sul campo e a due passi dal ponte dell’Accademia. «È un’emozione tornare a Venezia e inaugurare qui il primo flagship store di Aperol, il primo di tanti nel mondo - ha detto Bob Kunze, Ceo di Campari Group - finalmente torniamo in una città simbolo, con una storia di 1600 anni. Siamo partiti dal Veneto e ora siamo un fenomeno mondiale. Dedichiamo questa Terrazza Aperol a Venezia e ai veneziani».

Il locale si è concretizzato in una fusione originale tra design e atmosfera: Terrazza Aperol si ispira e rivisita il bacaro, la tipica osteria veneziana, proponendo un locale di impronta cosmopolita, in un continuum fluido tra ambienti interni ed esterni. Un mix che, partendo dalle tradizioni, aspira a diventare motore di vitalità per la città. La stessa idea emerge nei dettagli degli arredi: dal parquet realizzato con le “bricole” alle pareti decorate con tasselli di vetro inseriti a mano a stucco veneziano, dal soffitto che ricorda l’antico modulo a travi con giunti decorati (chiamato soffitto alla Sansovina) ai lampadari in vetro di Murano.

Attenzione è stata data alla proposta food, costruita intorno a un’offerta creata appositamente da Alessandro Negrini e Fabio Pisani, chef de “Il Luogo di Aimo e Nadia”, che hanno creato un menù basato sulla tradizione veneziana, con materie prime italiane eccellenti e modulato sulla stagionalità. Terrazza Aperol ospiterà anche la prima linea di merchandising firmata Aperol, interamente “Made in Veneto”. L'apertura, infine, è accompagnata da una serie di iniziative: il progetto “Open Day Squeri”, che ha visto in luglio l’organizzazione di una serie di visite guidate gratuite negli squeri; la collaborazione con il conservatorio Benedetto Marcello; ma anche il contributo al restauro di due imbarcazioni storiche, una caorlina e un batèlo da nasse.