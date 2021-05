Terza corsia A4, Moretto: «Dev'essere una priorità»

«Il completamento della terza corsia dell’A4 tra San Donà di Piave e Portogruaro deve essere per tutti una priorità. Bene la mobilitazione dei sindaci della Venezia orientale. Male l’immobilismo del Commissario per l’emergenza in A4 Fedriga!. La deputata di Italia Viva, Sara Moretto, interviene così sui lavori di allargamento autostradale in A4 e, in particolare, sul mancato avvio dell’intervento previsto tra San Donà di Piave e Portogruaro.

Un tratto caratterizzato da frequenti incidenti, con esiti anche molto gravi, che soprattutto in quest'ultimo periodo stanno facendo discutere. «L’assenza della terza corsia in questo tratto – afferma Moretto - crea un collo di bottiglia molto pericoloso. Una situazione di estremo rischio testimoniata purtroppo dal gran numero di incidenti anche mortali che si sono verificati in questi anni - aggiunge Moretto -. Dopo anni di commissariamento ancora oggi assistiamo a rimpalli di responsabilità inaccettabili. Per quanto mi riguarda – conclude – mi sono attivata con il Ministero delle Infrastrutture per verificare l’effettivo stato dei finanziamenti».