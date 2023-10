Ampliamento della terza corsia in A4: 103 milioni di lavori. Si tratta di interventi per realizzare dieci cavalcavia a cominciare dal prossimo inverno e due aree di sosta per i mezzi pesanti a Fratta Nord e Fratta sud, con l'avvio del piano nella prossima primavera. Ieri mattina in prefettura è stato fatto il punto della situazione. L'aspetto della sicurezza stradale è stato analizzato sulla base dei dati della polizia stradale relativi al periodo 2020-23 che hanno evidenziato un calo degli incidenti nel corso dell'ultimo anno, favorito dalla riduzione dei cantieri e da una strategia fra polstrada e concessionario, Autostrade Alto Adriatico per assicurare le migliori condizioni di percorrenza.

Il prefetto Michele di Bari ha convocato le forze di polizia, i sindaci e gli amministratori dei comuni del Veneto orientale per ricordare con Paolo Perco, per il commissario all'emergenza mobilità in A4, Giorgio D'Amico, direttore di Autostrade Alto Adriatico e Davide Sartelli, direttore d'esercizio del concessionario, l'iter che ha portato al subentro ad Autovie Venete e il piano economico-finanziario degli interventi. A settembre è iniziato il cantiere per l'allargamento del casello di San Donà e un altro intervento, la cui approvazione è prevista entro l'anno riguarda l'ampliamento a Portogruaro.