Un mese al ticket d’accesso a Venezia: cosa c’è da sapere

Il 25 aprile 2024, Venezia diventerà la prima città del mondo, o meglio il primo centro città del mondo, a richiedere un contributo d’accesso per poter essere visitato. La misura, sperimentale, servirà, secondo la giunta comunale, a gestire meglio i flussi turistici giornalieri, nello specifico a «disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della città». Nel pratico, questa prima fase di sperimentazione vedrà molte regole e molte esenzioni, e, come già chiarito dal sindaco Luigi Brugnaro, alcuni accorgimenti potrebbero essere presi man mano. Ecco in breve tutto quello che c’è da sapere sul nuovo "ticket", sia per chi voglia visitare Venezia dal 25 aprile in poi, sia per chi a Venezia vive.

Breve storia del "ticket", e i precedenti

Il “contributo d’accesso” è entrato nel dibattito pubblico nel 2018. Allora il Comune fece installare, ad aprile, alcuni tornelli nella zona della stazione di Santa Lucia, poche ore dopo “smontati” da attivisti dei centri sociali locali e mai ritornati, perché considerati irricevibili da gran parte dei residenti. Nella legge di bilancio dello stesso anno, il Comune veniva autorizzato dal parlamento a riscuotere un ticket d’accesso in laguna, mentre il Comune aveva approvato un primo regolamento. Da allora, più volte, è stata fornita una data di inizio della sperimentazione, di volta in volta rinviata. Complice la pandemia del Covid, ma anche alcune difficoltà politiche e sociali. Quello che entra in vigore dal 25 aprile ha alcune significative novità rispetto alle proposte del 2019: in particolare l’esenzione per tutti i veneti, la possibilità data ai residenti a Venezia di “autorizzare” i propri amici a visitare la città gratis, la riduzione dell’orario “a pagamento” dalle 8.30 alle 16.

La misura è stata ed è tutt’ora molto divisiva, trovando sostegno da una parte e opposizione dall'altra sia a livello locale sia nazionale. Di fatto, è complesso dare oggi una stima realistica dell’impatto sociale ed economico del ticket, perché si tratta di una soluzione, tecnicamente, senza precedenti. I principali esempi esistenti riguardano centri abitati molto più piccoli di Venezia e privi di sedi istituzionali. Ad esempio Civita di Bagnoregio, borgo che conta 13 abitanti, nel comune di Bagnoregio, ha introdotto un ticket d’accesso dal 2013; mentre Corenno Plinio, borgo nel comune di Dervio, 16 abitanti, ha introdotto un ticket d’accesso nel 2022. La sperimentazione che avverrà a Venezia sarà quindi un unicum mondiale.

Come funziona

In 29 giorni del 2024, dal 25 aprile al 5 maggio, e poi tutti i weekend di maggio, giugno (tranne quello dell'1 e 2) e i primi due di luglio, chi si recherà a Venezia (la città storica, non le isole della laguna) senza dormire in una struttura ricettiva in città, dovrà pagare 5 euro, dalle 8.30 alle 16, salvo rientrare nelle tante categorie esenti (vedere oltre). Ci saranno una serie di postazioni di controllo, con steward, a Piazzale Roma, presso la Stazione Santa Lucia e in altri punti di accesso alla città, che verificheranno il possesso del titolo pagato o dell’esenzione. Le multe vanno da 50 a 300 euro.

Per acquisire il titolo di esenzione è necessario seguire una procedura (attraverso un sistema di autodichiarazioni) nel portale dedicato. Per i residenti nel Comune di Venezia e i nati nel comune di Venezia, non è necessario acquisire alcun voucher di esenzione, basterà un documento, così come per gli under 14. I possessori della Carta Europea della Disabilità (Disability Card) ed il relativo accompagnatore possono fruire dell’esenzione esibendo la carta, senza necessità di registrazione nel portale.

Per quanto riguarda il pagamento del ticket, una delibera comunale del 19 marzo ha alleggerito il sistema di prenotazione: oltre all'acquisto online con qr code, sarà possibile acquistarlo in tabaccheria o biglietterie Actv, come un normale biglietto dell'autobus, su cui sarà necessario apporre il proprio nome e cognome in un secondo momento. Alle crociere invece saranno consegnati pacchetti di voucher, a prescindere dalla visita o meno della "città antica". La situazione appare in evoluzione e altre novità potrebbero essere annunciate a breve: sono in corso trattative tra il comune e gli albergatori per fare in modo che possa essere l’albergatore ad acquisire l’esenzione per il cliente.

Chi non paga

Non pagheranno il contributo i residenti nel Comune di Venezia, le persone nate a Venezia, chi alloggia in una struttura ricettiva situata all’interno del Comune di Venezia, i residenti in Veneto, oltre a chi deve accedere alla città antica per lavoro, agli studenti delle università veneziane e chi è proprietario o familiare di un proprietario di immobile situato nel Comune di Venezia. Inoltre sono previste una lunga serie di esenzioni ulteriori.

Non pagheranno il ticket anche: a) i bambini di età inferiore a 14 anni; b) i soggetti affetti da disabilità, ed eventuale accompagnatore; c) chi si reca nella città antica di Venezia per visite mediche o terapie; d) i soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città storica; e) chi accede alla Città storica al fine di partecipare a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva; f) chi vi accede, attraverso linee di TPL appositamente esercite per il trasposto esclusivo all’impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva; g) gli amministratori pubblici e autorità pubbliche che visitano Venezia per ragioni istituzionali; h) i volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale o dalla Regione Veneto; i) volontari che prestino il proprio servizio a Venezia in caso di emergenze; l) i partecipanti a manifestazioni a pagamento organizzate dall’Amministrazione Comunale o patrocinate dall’Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale; m) il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, che acceda a Venezia per esigenze di servizio; n) chi vive in affitto in un immobile sito nel Comune di Venezia, e loro familiari, purché con contratto di locazione abitativa; o) il coniuge di chi è recluso nelle carceri o case circondariali di Venezia, in visita allo stesso; p) il coniuge o parente fino al 3° grado di residenti a Venezia isola; q) coniuge o parente fino al 3° grado di un defunto, che partecipi al suo funerale a Venezia; r) il coniuge o parente fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie di Venezia; s) parti processuali e persone convocate per ragioni di giustizia o altre ragioni di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari di Venezia; t) studenti in gita scolastica: u) iscritti ai registri della popolazione temporanea; v) chi si reca in visita a persone residenti a Venezia o isole (o sia iscritto ai registri della popolazione temporanea): questi soggetti saranno autorizzati all’esenzione dalla persona che li ha “invitati”.

Ulteriori eventuali accessi di natura temporanea “non per fini turistici” potranno essere autorizzati con deliberazione di Giunta Comunale. Non pagherà chi accede solo alle aree del Ponte della Libertà, P.le Roma, Stazione Marittima e Isola Nova del Tronchetto, per poi dirigersi verso le isole minori. Tutte queste esenzioni dovranno essere dimostrate con autocertificazione e possesso del qr code, e/o documento che attesti la residenza o lo status.

Chi paga

Pagheranno, solo dalle 8.30 alle 16, i visitatori giornalieri non residenti in Veneto (quindi in arrivo da fuori regione, o anche domiciliati in Veneto ma privi di residenza), che non alloggiano all’interno del Comune di Venezia, e non rientranti tra le categorie elencate sopra. Per fare qualche esempio, paga chi arriva in giornata da Bologna o Pordenone, senza fermarsi a dormire; pagano i partecipanti a un funerale che non sono parenti del defunto; le persone che lavorano nella terraferma veneziana ma non hanno un contratto di locazione nel Comune di Venezia (perché alloggiano altrove o perché in affitto in nero); gli studenti delle università venete che non hanno trasferito la residenza in regione; i turisti che alloggiano fuori dal Comune di Venezia (Cavallino-Treporti, Chioggia, Mira…); i coniugi, non residenti in Veneto, di persone residenti nella terraferma veneziana; chi viene ospitato in città da amici o conoscenti non residenti (es. studenti). Tutte queste categorie di persone possono comunque essere esentate dal pagamento qualora un residente nella Città antica di Venezia le autorizzasse.

I dubbi irrisolti e l'applicazione pratica

Di fronte a un regolamento così complesso, molto dipenderà dall’applicazione pratica dello stesso, dalla prassi. Dove si posizioneranno i controllori? Come si potranno verificare le varie autodichiarazioni degli esenti (controllati a campione) nei momenti di picco di accessi? E ancora, cosa accadrà a quelle categorie esentate dal pagamento che, per disinformazione o per mancanza di competenze informatiche (pensiamo agli anziani) si presenteranno in città prive del necessario qr code? Le trattative sui vari casi avanzano e l’amministrazione, è chiaro, porrà man mano in essere i necessari correttivi. Se nel processo di approvazione della misura, dal 2018 al 2023, ad esempio, i tornelli erano spariti (sostituiti da steward e personale, dal costo di circa 2 milioni di euro l’anno), nel gennaio 2024 il sindaco Luigi Brugnaro, proprio a causa dei costi previsti, aveva detto che in futuro «in Consiglio comunale si potranno scegliere tante cose, tra cui per esempio la possibilità di mettere dei tornelli, che sono ancora più efficaci e molto meno dispendiosi».

Ad oggi, permangono anche alcuni dubbi tecnici, che dovranno essere chiariti nelle prossime settimane. Per esempio, dove e come si collocheranno gli steward, dato che sono una decina (Fusina, Marghera, San Zaccaria, Fondamenta Nove, Punta Sabbioni, oltre a Santa Lucia e Piazzale Roma) i punti di accesso dei turisti giornalieri in città. E, più importante, cosa comporterà nel pratico l’accesso a pagamento solo dalle 8.30 alle 16: chi entrerà prima delle 8.30 entrerà gratuitamente? E quindi, chi dorme nella Città antica di Venezia, seppur non in strutture ricettive (cioè, nel pratico, ospitato da amici o conoscenti) dovrà pagare o no? Abbiamo posto queste domande, non chiarite dal regolamento e dalle comunicazioni ufficiali, all’amministrazione, ma senza ottenere risposta. Questi e altri nodi, che emergono man mano, saranno il vero test per la misura, tecnicamente rivoluzionaria, che Venezia sperimenterà dal 25 aprile.