La novità: il "ticket d'accesso" a Venezia si compra in tabaccheria in tutta Italia

Sorpresa a poche ore dal via al "contributo d'accesso" a Venezia, la sperimentazione, unica al mondo, che imporrà ai turisti giornalieri che vorranno visitare la città storica di Venezia di pagare 5 euro dalle 8.30 alle 16, per 29 giorni quest'anno, salvo esenzioni (lavoratori, residenti in Veneto, parenti e amici di residenti, turisti che dormono a Venezia e altri).

Vela spa - società partecipata dal Comune di Venezia incaricata dall'amministrazione per le attività di comunicazione e vendita del contributo di accesso - ha comunicato di aver trovato un accordo con Servizi in Rete 2001 - società della Federazione Italiana Tabaccai - che permetterà di acquistare il contributo d'accesso in tutte le oltre 30.000 tabaccherie PuntoLis in Italia.

Si tratta di una novità importante, che segue quella contenuta della delibera comunale del 19 marzo, che introduceva la possibilità di comprare il ticket, non nominale, anche in tabaccheria e nei punti vendita Vela a Venezia, in qualche modo superando la necessità di prenotazione online (che inizialmente era stata descritta come imprescindibile per l'acquisto del ticket). E che quindi porta la vendita del contributo a somigliare di più a quella di altri titoli d'accesso, come biglietti per musei o eventi sportivi.

Si rafforza così la partnership tra il Comune di Venezia, tramite la partecipata Vela spa, e la Federazione Tabaccai, già attiva da anni per la vendita dei biglietti di trasporto pubblico locale, spiegano da Vela. Nelle tabaccherie PuntoLis di tutta Italia saranno emessi i codici (QR code) da esibire in caso di controlli.

«Il lavoro svolto nel corso degli anni in tema di mobilità e servizi ai cittadini – dichiara il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli – ha permesso alla nostra rete di raggiungere un ulteriore traguardo, consentendo di acquistare nelle tabaccherie il contributo richiesto ai visitatori per la salvaguardia di una città tanto bella e delicata». La novità andrà incontro in particolare alle persone che hanno difficoltà a utilizzare il sistema informatico messo a punto dal Comune, come ammette Alberto Bozzo direttore Sviluppo Mercati e Vendite di Vela SpA: «Con questo ulteriore accordo, la città di Venezia offre un servizio per tutte le categorie di utenti che visiteranno il centro storico, anche quelli che hanno minor consuetudine con i mezzi informatici e che potranno quindi prenotare e pagare in anticipo il contributo d’accesso in tutto il territorio nazionale. Una “facilitazione” che si aggiunge al pagamento online – tramite il sito internet dedicato – e a quello fisico negli sportelli Vela dislocati nell’area metropolitana di Venezia e, inoltre, dei partner o vettori convenzionati».

Resta invece tutto come prima per le persone esenti dal pagamento, che dovranno quindi registrarsi sul portale https://cda.ve.it.