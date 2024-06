Ticket e privacy, ancora in corso l’istruttoria del Garante aperta nel 2022. Il Comune: «Noi abbiamo chiarito»

Non è mai stata chiusa l'istruttoria che il Garante della privacy aveva aperto sul regolamento per il "contributo d'accesso" a Venezia, la rivoluzionaria misura voluta dal Comune di Venezia che impone a chiunque visiti la città (non residente in regione, non alloggiante nel Comune e privo di amici o parenti in città) di pagare un contributo di 5 euro - in alcuni giorni e ore - e a tutti gli altri di registrarsi. È stata aperta nel settembre 2022, come allora riportato dagli organi di stampa, e nonostante il Comune al tempo avesse risposto al Garante con tutti i chiarimenti richiesti, e previsto alcuni correttivi all'applicazione del regolamento - al tempo la sperimentazione doveva iniziare nel gennaio 2023, poi rinviata al 25 aprile 2024 - l'istruttoria è ancora in corso. Il Garante, se contattato, chiede riservatezza, facendo intendere che non c'è per ora una data prevista riguardo i risultati e gli esiti del procedimento aperto 20 mesi fa.

I nodi che sta affrontando il Garante sono quelli enunciati allora: per essere esentati dal pagamento, si deve dichiarare il luogo di residenza, oppure il motivo per cui ci si deve recare in città, dallo studio al luogo di lavoro, o per visitare un parente residente o detenuto, o ancora partecipare a un funerale. Dopo l'apertura dell'istruttoria, in risposta ai dubbi del Garante, il comune ha cambiato in particolare il modo in cui i residenti possono invitare i loro amici in città: è stato sviluppato un complesso sistema che prevede la creazione di un codice amico, anonimo, che deve poi essere inviato agli amici.

Il Comune di Venezia ha sempre manifestato serenità e sicurezza riguardo l'istruttoria aperta dal Garante, e ha proceduto con la sperimentazione pur senza conoscerne gli esiti. L'amministrazione contattata chiarisce di aver prontamente risposto alle richieste del Garante nel settembre 2022 nel massimo spirito di collaborazione. Queste interlocuzioni, spiegano, sono sempre utili per migliorare gli aspetti applicativi e non è stato riscontrato al tempo - da parte dell’Autorità - alcun impedimento all’avvio delle attività legate al Contributo di accesso. In ogni caso il sistema di controlli adottato in queste prime settimane di sperimentazione, basato su autodichiarazioni e piuttosto blando nelle verifiche, al di là degli eventuali rilievi del Garante sul regolamento, sta consentendo de facto il rispetto della privacy: non si registrano per ora persone multate o tensioni legate alla mancata esibizione dei documenti o del qr-code richiesto.

Domani 8 giugno e domenica 9, dopo la "pausa" dello scorso weekend, tornerà a essere richiesto il contributo (o l'esenzione) dalle 8.30 alle 16 per entrare nella città storica di Venezia.