Ticket: come invitare i propri amici a Venezia nei giorni "a pagamento"

Volete invitare i vostri amici e conoscenti a Venezia nei giorni del ticket d'accesso, per un pranzo o una festa, ma non volete costringerli a pagare l'accesso in città? Se siete residenti a Venezia o nelle isole della laguna, potete farlo. Il regolamento comunale infatti prevede, tra le categorie esenti, che i «soggetti che si rechino in visita a persone residenti nella Città antica o nelle isole minori o a persone iscritte allo schedario della popolazione temporanea con domicilio nella Città antica o nelle isole minori». Ma come fare a ottenere l'esenzione?

Mancano pochi giorni all'introduzione (per 29 giorni di sperimentazione, soldalle 8.30 alle 16) del "contributo d'accesso" per visitare Venezia, il ticket da 5 euro richiesto ai turisti giornalieri non rientranti nelle categorie esentate per visitare il centro storico della città lagunare. Tutte le categorie esenti devono ottenere la loro esenzione attraverso il portale dedicato, inserendo i loro dati. Potete trovare più dettagli sull'iniziativa qui.

Chi invita

La procedura per gli "amici e conoscenti" di residenti che si rechino in visita, è invece lievemente diversa. Sarà la persona residente che invita a doversi muovere per prima (il regolamento non prevede che persone residenti fuori dalla laguna, o non residenti, possano invitare amici). Il residente dovrà accedere al portale del contributo d'accesso, cliccare su "esenzioni" e di fronte alla lista di esenzioni cliccare "devo invitare conoscenti".

A quel punto, l'utente dovrà accedere al servizio attraverso Spid, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Una volta ottenuto l'accesso, il sistema ad ora rimanda nuovamente alla lista esenzioni, dovremo cliccare ancora su "devo invitare conoscenti".

A quel punto potremo selezionare il giorno o i giorni per cui richiediamo l'esenzione per gli amici e conoscenti in visita. Selezionato il giorno o i giorni, ci viene chiesto di confermare i nostri dati e confermare la presa visione dell'informativa sulla privacy.

La pagina successiva chiede di inserire il numero di invitati: non c'è un numero massimo, da regolamento (pensiamo a situazioni come feste di compleanno o matrimoni) ma il sistema web nel momento in cui scriviamo consente di procedere con un numero massimo di 10.

A questo punto si genererà un "codice amico" che il residente che invita dovrà inviare ad amici e conoscenti invitati.

Gli invitati

Chi riceve il codice amico, potrà con questo ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket. Per farlo, dovrà entrare nella pagina delle "esenzioni" e, in basso, inserire il codice ricevuto, dove è scritto "ho ricevuto un codice da un residente e devo generare l'esenzione". A questo punto, il sistema è pressoché identico a quello delle altre categorie esenti, con la differenza che la "persona in visita" non potrà scegliere il giorno di esenzione, ma sarà esentato nel giorno pre-concordato con il residente che ha generato il codice.

L'"invitato" dovrà inserire i suoi dati (nome, cognome, residenza...), visionare l'informativa sul trattamento dei dati, confermare le date di esenzione e procedere. A quel punto gli verrà richiesto di scegliere come confermare: o inserendo un numero di telefono, da cui poi effettuare una chiamata gratuita per conferma, o un indirizzo e-mail, su cui sarà ricevuto un codice numerico da inserire nella pagina successiva.

A questo punto, l'invitato riceverà nella sua mail, o sul suo telefono, il voucher di esenzione contenente il qr code da mostrare ai controlli. La stessa procedura dovrà essere ripetuta da tutte le persone in visita (il qr code è nominale), ma può essere eseguita una volta sola per tutti i giorni di esenzione. C'è comunque da immaginarsi che nella fase di avvio della sperimentazione i controlli si rivelino comprensivi nei confronti di quegli ospiti di residenti, magari anziani o poco informati, che si presentino ai varchi privi del qr code generato con il sistema descritto.