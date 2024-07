Contributo d'accesso, fallimento o successo? Verso l'aumento a 10 euro nel 2025

Si è conclusa domenica 14 luglio la sperimentazione del contributo d'accesso a Venezia, iniziata il 25 aprile di quest'anno. Per la prima volta al mondo è stato richiesto un pagamento per poter visitare un centro città (dalle 8.30 alle 16, in 29 giorni dell'anno), a un certo numero di persone: i visitatori giornalieri che non soggiornano nel comune di Venezia, non sono residenti in Veneto e non hanno amici o parenti in città. Tutti gli altri, per ottenere l'esenzione, hanno dovuto registrarsi in un portale.

Da parte dell'amministrazione si parla di «successo», da parte dell'opposizione si parla di «fallimento», ma i numeri finora disponibili, quelli diffusi nei comunicati stampa del Comune, danno una lettura più sfaccettata dei risultati.

I dati

A seguire trovate tutti i dati disponibili per i 29 giorni di ticket, dal 25 aprile al 4 maggio, poi una serie di weekend fino al 14 luglio (con l'eccezione di quello dell'1-2 giugno).

La prima cosa da tenere in considerazione, leggendo il grafico, è che il numero di visitatori paganti è stato costantemente superiore alle aspettative dell'amministrazione: dai 23600 del 26 aprile ai 10488 di domenica 7 luglio. Un numero di paganti che assicura, da una parte, che un eventuale aumento del costo del ticket per il 2025, a 10 euro, potrà garantire un incasso utile a coprire le spese: quest'anno la misura era in perdita, tra strutture, personale, campagne di informazione l'amministrazione ha investito circa 3 milioni di euro a fronte di 700 mila di incasso previsto, l'incasso finale si è rivelato invece di 2,2 milioni. Dall'altra, rende difficile immaginare che un costo più alto sia in grado di disincentivare turisti che non vedono nulla di strano nel pagare per visitare la città di Venezia.

Dal grafico si nota poi un calo abbastanza netto dei numeri complessivi, sia paganti sia esenti registrati, tra i primi giorni di sperimentazione e gli ultimi. A giugno gli ospiti nelle strutture ricettive veneziane registrati non hanno mai superato i 45 mila, i veneti sono rimasti stabilmente sotto i 6 mila. Peraltro l'unico giorno del mese che segna un aumento dei numeri è il 29 giugno, in occasione del villaggio Coldiretti a Castello, segno che questi eventi eccezionali paiono in grado di impattare sul turismo giornaliero tanto e più di un ticket.

Questo strutturale calo di paganti e registrazioni a giugno, mese caratterizzato da temperature piuttosto miti quest'anno, andrà studiato dagli uffici: difficile credere che sia legato all'efficacia della misura, appunto perché sono calate nettamente anche le registrazioni per esenzioni (a fronte di un riempimento degli hotel attestatosi su buoni numeri in giugno). Appare plausibile che sia semplicemente legato ad un passaparola informale: man mano che passavano le settimane, a chi vive Venezia quotidianamente era chiaro quanto blandi fossero i controlli (nessuna sanzione è stata elevata in 29 giorni di sperimentazione), motivo che può aver spinto tanti ad evitare di registrarsi, più di quanto accadesse in partenza.

Tra le categorie di esenzione (veneti, lavoratori, parenti, studenti, parenti, proprietari o affittuari non residenti), solo una è risultata crescere giorno per giorno nel corso della sperimentazione: quella degli amici e conoscenti di residenti, passata dalle 1550 persone dei primi giorni alle 5400 degli ultimi. In questo senso non si può escludere un ruolo del portale creato per distribuire "codici amico" all'inizio di maggio, e che l'amministrazione ha già annunciato di voler denunciare alle autorità competenti. Sostanzialmente stabili le esenzioni "per altro motivi", con picchi nei giorni in cui si registravano gite scolastiche.

I nodi e i benefici

L'amministrazione ha già chiarito l'intenzione di rendere strutturale la misura, che dal 2025, almeno in alcun giorni, potrebbe passare a costare 10 euro. L'unico modo, peraltro, per evitare che sia una misura in perdita: i 75 steward attivi giorno per giorno, le campagne pubblicitarie, i varchi, le biglietterie e i totem hanno un costo.

Altro dettaglio è il principio della prenotazione: nodale nel regolamento che ha introdotto il ticket, divenuto man mano superfluo nell'applicazione pratica. In questi mesi chiunque non avesse prenotato è stato accompagnato dal personale alle biglietterie, o aiutato a scaricare il ticket o l'esenzione sul suo cellulare. Resta da chiarire se questo modello di "acquisto" sul posto senza prenotazione sarà quello utilizzato anche in futuro.

C'è poi la questione della privacy: l'istruttoria del Garante sul regolamento comunale è ancora aperta, anche se l'amministrazione veneziana si dice certa di non rischiare nulla. Ma di fatto, senza nessuna multa elevata, non vi sarà nessun ricorso, tanto che anche i comitati di protesta creatisi a riguardo stanno pensando a un referendum cittadino, più complesso.

A parte questi nodi da risolvere, c'è un dato che può certo portare beneficio a tutti: l'esistenza di questi dati. Da contestualizzare e prendere con le dovute cautele (chi entra dopo le 16 non è stato registrato, e come detto dati i controlli blandi in molti potrebbero non essersi registrati anche negli orari "obbligatori"), ma che permettono di conoscere meglio la popolazione non residente che ogni giorno vive e attraversa Venezia. All'interno di questa, i visitatori giornalieri che non dormono nel comune di Venezia (Veneti e non) viaggiano tra i 15 e i 20 mila, in linea con altri centri di città metropolitane meno turistiche, e molti meno dei turisti pernottanti. Dopo 29 giorni di sperimentazione, il Comune avrà anche gli strumenti per correggere in senso migliorativo il regolamento.