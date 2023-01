Anche Tim entra nella fondazione Venezia capitale della sostenibilità

Il gruppo Tim entra a far parte dei soci della Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità: leader nel settore Ict e nello sviluppo di soluzioni digitali, la società contribuirà alle attività della fondazione negli ambiti del 5G, IoT, cloud, AI, analytics, cybersecurity e Hpc, a supporto della mobilità e del turismo sostenibili, della transizione ambientale, della sicurezza e della salute dei cittadini. L'obiettivo generale, spiegano da Tim, è gestire la città in modo efficiente, contribuendo al benessere della popolazione. Proprio Tim si è già occupata, a Venezia, del progetto della Smart control room.

Tra le attività si prevedono il monitoraggio ambientale e l’elaborazione di sistemi di valutazione dell’efficientamento energetico, il miglioramento della digital experience del visitatore, lo sviluppo di servizi digitali a supporto della sicurezza e della salute della comunità. Tramite la raccolta e l'analisi di dati, secondo Tim, sarà possibile gestire alcuni dei fenomeni più rilevanti per la città, come il turismo, governandone l’impatto e migliorando la qualità della vita di chi abita a Venezia. «Con l’entrata nella fondazione - dichiara il presidente Renato Brunetta - accogliamo un leader del processo di transizione digitale, trasversale a molti degli ambiti strategici di interesse della fondazione. Ad accomunarci, oltre alla volontà di creare un nuovo modello di sostenibilità che parta proprio da Venezia, è l’idea che il futuro debba passare attraverso competenze e soluzioni innovative».

«Siamo orgogliosi di poter lavorare al fianco della fondazione - dichiara Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim –. Venezia è una città molto importante per la nostra azienda: è proprio qui infatti che siamo partiti sviluppando insieme alle istituzioni locali la Smart control room, progetto pilota per lo sviluppo delle smart city, sinonimo di innovazione e di sostenibilità, che vogliamo replicare su scala nazionale. Diventare soci co-fondatori della fondazione è la conferma del nostro legame con Venezia e del nostro impegno nell’essere un gruppo in prima linea per accelerare la digitalizzazione dell’Italia».