Cento persone insieme per un dono alla Pediatria del Civile

Da un'idea di una neomamma, un dono importante alla Pediatria dell'Ospedale Civile di Venezia.

L'idea

E' stata infatti Selena Cattaneo, che ha dato alla luce la sua bambina nell'estate scorsa, a lanciare su GoFundMe una raccolta fondi con l'obiettivo di regalare alla Pediatria del Santi Giovanni e Paolo un ulteriore tiralatte, da aggiungere a quelli in dotazione al Reparto. L'idea è nata dai pochi giorni che Selena ha trascorso come degente all'Ospedale, subito dopo il parto, e si è concretizzata grazie alla tenacia con cui ha sostenuto la sua petizione attraverso i canali social. Il tiralatte che la signora Cattaneo è riuscita a donare all'équipe della Pediatria diretta dal Primario Maurizio Pitter ha un valore di circa duemila euro; e sono stati un centinaio i donatori che, partecipando alla raccolta fondi, hanno aggiunto ciascuno una piccola cifra per permettere che si raggiungesse il grande obiettivo.

Il ringraziamento

«Grati a questa mamma - ha detto il Direttore Generale dell'Ulss 3 Serenissima Giuseppe dal Ben - e grati a tutti coloro che ne hanno sostenuto la sfida, cogliamo questo dono come un segno di affetto. Viene da una mamma ha passato qualche giorno in Reparto, e a partire dalla sua esperienza ha voluto ringraziare e sostenere il lavoro della squadra da cui si è sentita accolta; ma viene anche da tante altre persone che hanno reso concreta così la loro vicinanza all'Ospedale Civile con questo segno, che si aggiunge a tanti altri ricevuti da questa stessa Pediatria anche recentemente».