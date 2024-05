Anna Tara e Lauren, due studentesse d'oltreoceano in tirocinio all'ospedale di Jesolo

Si chiamano Anna Tara e Lauren, hanno 28 e 24 anni e arrivano dal Colorado (Usa). Oggi è stato il loro primo giorno di tirocinio nell’unità di medicina fisica e riabilitazione all’ospedale di Jesolo.

L'Ulss4 ha, infatti, attivato una collaborazione con l’associazione no-profit “Eduglobal Associates” per accogliere nelle proprie strutture studenti americani, laureandi in fisioterapia, che siano interessati a confrontarsi con altre modalità di organizzazione del lavoro, con un ambiente culturalmente e legislativamente diverso da quello di provenienza. «La possibilità di avere dei tirocinanti dall’America, dove il modello di assistenza sanitaria e la presa in carico dei pazienti sono diversi dai nostri, è sicuramente un’occasione di confronto e di crescita per loro ma anche per il nostro personale - ha detto il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi -. Auspico dunque che questa iniziativa possa continuare nel tempo e possa allargarsi anche ad altre figure professionali».

Anna Tara e Lauren faranno otto settimane di tirocinio all’ospedale di Jesolo e saranno seguite da professionisti della medicina fisica e riabilitazione appositamente formati e dal personale preposto di Eduglobal Associates. Verranno affiancate ad un tutor durante l’orario lavorativo usufruendo così della massima possibilità di fare esperienza direttamente sul campo. «Anni fa lottavamo per non far chiudere questo ospedale – ha evidenziato il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -, oggi invece sono in corso lavori di rinnovamento per 10 milioni di euro, la struttura ha una sua identità e può dare avvio a progetti aperti al mondo».

