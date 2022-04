A Jesolo c'è un Titanic fatto da 200mila mattoncini lego. Ecco dove vederlo

A Jesolo c'è un modellino di Titanic fatto da 200mila mattoncini lego. Dove si trova? Lungo via Bafile all’altezza di piazza Marconi, nella nuova sede Ex Bounty al Lido di Jesolo. Questa speciale riproduzione della nave da crociera che affondò centrata da un iceberg nella prima mattina del 15 aprile 1912, sarà l'opera simbolo di “Bricks Experience”, la mostra che da sabato 16 aprile, week end di Pasqua, porterà la Lego® mania al Lido di Jesolo. Si tratta di un minuzioso rifacimento del Titanic da record con tanto di passeggeri, ciminiere, albero, scialuppe di salvataggio, che raggiunge una la lunghezza di 7 metri: un'opera da Guinness dei primati, esposta anche al British Museum di Londra.

«Jesolo si colorerà di milioni di mattoncini Lego con Bricks Experience - annuncia il titolare di Venice Exhibition, Mauro Rigoni - la grande mostra che inaugura la nuovissima sede espositiva dell'ex Bounty in via Bafile 30, nei pressi di piazza Marconi. Più di 1500 mq di superficie ospiteranno 150 opere incredibili realizzate da artisti stranieri con i famosi mattoncini Lego. Per costruire tutte le opere esposte a “Bricks Experience” sono serviti più di 2 milioni di mattoncini Lego componendo un percorso espositivo dedicato all'evoluzione tecnologica di tutti i mezzi di trasporto realizzati nella storia»

Oltre al Titanic, i visitatori potranno ammirare anche riproduzioni di auto d'epoca, motociclette, celebri navi, chiatte, portaerei, aerei militari e civili, gru, trattori e macchinari da lavorazione del terreno, treni, missili, astronavi, tra cui figura anche una riproduzione dello Shuttle della Nasa pronto al decollo. Molte saranno le zone interattive e le aree ludiche che infine arricchiranno il percorso per assicurare il divertimento per tutte le età. Un vero e proprio universo Lego visitabile in meno di 2 ore. Bricks Experience aprirà i battenti a Jesolo dal 16 aprile tutti i week end dalle 10 alle 19.

Per informazioni e orari consultare il portale www.bricksexperience.it.