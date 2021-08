Il direttore artistico Andrea Vettoretti presenta anche le due date zero del suo più recente lavoro, "Quantum One": sabato 18 settembre al Teatro Comunale di Treviso e lunedì 18 ottobre presso la Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia, in forma spettacolo con l’attrice Sabrina Impacciatore

Torna il Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città e ad annunciarlo è il direttore artistico Andrea Vettoretti: «Il cartellone è ormai completato. Per ora possiamo solo anticipare che l'evento inizierà venerdì 17 settembre nel capoluogo della Marca e, dopo due weekend musicali, si trasferirà a Mestre per poi concludersi in centro storico lagunare con un concerto che si terrà in uno dei più celebri teatri al mondo».

Vettoretti presenta anche le due “date zero” del suo più recente lavoro, Quantum One, la cui versione discografica è attesa per l’inizio del 2022: sabato 18 settembre al Teatro Comunale di Treviso, in versione concertistica, e lunedì 18 ottobre presso la Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia, in forma spettacolo con l’attrice Sabrina Impacciatore. L'album verrà anticipato da un singolo previsto per fine anno. «È un momento di grandi, seppur impegnativi, entusiasmi: debuttare al Teatro La Fenice è un onore e la presenza di Sabrina Impacciatore, con cui sarò in tournée nel 2022, impreziosirà la serata» racconta Vettoretti.

Il musicista è attivo in questo momento anche sul mercato discografico: è infatti presente, in tutti i canali digitali, il nuovo singolo Cantata per Venezia, realizzato con un altro chitarrista trevigiano di prestigio internazionale, Massimo Scattolin. «Il brano vuole essere il nostro omaggio ad una città che rinasce, sperando di essere il leitmotiv della ripresa post Covid» conclude il direttore artistico del Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città.

