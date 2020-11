Tornano le lezioni di storia online del Progetto Rialto e le Gallerie dell'Accademia

Tornano le lezioni di storia dedicate alla città di Venezia a cura dell'Associazione Progetto Rialto in collaborazione con le Gallerie dell'Accademia. A partire da lunedì 30 dicembre inizierà il ciclo di lezioni online che propone un viaggio alla scoperta della storia e dei luoghi di Venezia partendo da uno dei simboli della cittò: il mercato di Rialto, dove confluiscono tradizioni, esperienze e culture diverse e si ampliano e affinano saperi fondamentali per lo sviluppo economico e culturale.

Le tematiche affrontate

Il ciclo di conferenze si soffermerà in particolare sulla storia materiale dei luoghi, degli edifici mercantili, sulla geografia dei traffici e dei banchieri, sulla produzione di gioielli e tessuti, sullo scambio di pietre preziose, di spezie, di beni e di conoscenze tecniche, insomma sulla ricchezza infinita di questo “centro” culturale e commerciale. In particolare, si cercherà di far conoscere il ruolo e l’importanza che l’insula realtina ha assunto nei secoli per Venezia e per le sue relazioni con il mondo intero.

Come partecipare

Le conferenze si terranno sulla piattaforma Zoom. Per registrarsi e ricevere le chiavi di accesso (fino a esaurimento posti), scrivere a: eventi@progettorialto.org. Le conferenze saranno inoltre trasmesse in diretta sulla pagina Facebook delle Gallerie dell'Accademia e si potranno rivedere sul sito del museo e sul canale YouTube dell'Associazione Progetto Rialto.



Il calendario degli appuntamenti