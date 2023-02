Veritas aderisce a M'illumino di meno, si spengono le luci della torre di Marghera

Veritas parteciperà a "M’illumino di meno", la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, spegnendo giovedì 16 febbraio le luci della torre dell'acquedotto di Marghera.

Già da tempo, grazie agli investimenti programmati, l'azienda riduce del 4 per cento i consumi di energia elettrica necessaria a far funzionare gli impianti del servizio idrico. Si tratta, infatti, di uno tra i settori più energivori e i rincari delle tariffe hanno fatto raddoppiare la bolletta elettrica di Veritas, passata dai 20 milioni del 2019 ai 38 del 2022, pur tenendo conto della riduzione del 4 per cento per effetto dell’aumento dell’efficienza dei servizi e degli impianti e della siccità. Ogni anno Veritas investe nel servizio idrico integrato circa 60 milioni di euro - previsti dal piano di ambito approvato dal consiglio di bacino Laguna di Venezia – utilizzati soprattutto per l’ammodernamento dei sistemi di depurazione e il rinnovo delle pompe idrauliche di sollevamento. Sono state, inoltre, installate speciali turbine per il recupero dell’energia provocata dai salti di pressione che, nel caso della centrale idrica della Gazzera, si traducono nella riduzione del 5 per cento dei consumi elettrici annuali.

Una parte di questi investimenti viene anche dedicata al rinnovo degli impianti elettrotecnici e alla digitalizzazione dei controlli delle reti. «Iniziative come M’illumino di meno – dice il presidente di Veritas, Vladimiro Agostini - sono molto utili per ricordare quanto sia importante usare con attenzione l’energia e non sprecarla, soprattutto in questa fase storica. In realtà bisognerebbe evitare qualunque tipo di spreco, soprattutto in un territorio come il nostro, certo non abituato a dissipare. Impiegare le risorse in maniera consapevole e oculata è un modo intelligente per salvaguardare l’ambiente e una regola a tutti nota».