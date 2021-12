Il torrone di Dolo è tra i migliori d'Italia, 13° nella Top Italy Pasticcerie 2022

È di Dolo uno dei migliori torroni d'Italia. A dirlo è la nuova Guida Top Italy Pasticcerie 2022 che racconta i locali più golosi in Italia, da Nord a Sud e incorona il tipico dolce natalizio creato nel Torronificio Scaldaferro della cittadina della terraferma veneziana come uno tra i più buoni del nostro Paese. Al tredicesimo posto nella top 20, il torrone Scaldaferro di Dolo è realizzato con ingredienti genuini e spicca per il suo sapore unico e la nota inconfondibile dell'ottimo miele con cui viene creato.

Tutti i segreti del torrone di Dolo

Il torrone del Torronificio Scaldaferro ha conquistato i giudici della Guida Top Italy Pasticcerie 2022 per il suo impasto di mandorle italiane tostate (noci, nocciole e pistacchi) amalgamato con miele, zucchero e albume montato a neve. Il composto, una volta cotto lentamente viene lavorato a mano e incartato a caldo per conservare l'aroma di tutti gli ingredienti presenti nell'impasto.

A rendere speciale il torrone Scaldaferro è, senza, dubbio, la cottura lenta a bagnomaria che rende il tipico dolce della stagione invernale, friabile e gustosissimo perché montato a spuma. A contribuire al gusto del torrone c'è anche la posatura a mano, al posto della consueta pressatura sulla cialda senza aggiuna di coloranti, conservanti o additivi chimici nonché l'alta percentuale di miele italiano usato nell'impasto.

La top 20 completa dei migliori torroni d'Italia

1 Scutellà – Antica Pasticceria Artigianale – Delianuova (RC), Calabria

2 Premiata Fabbrica Torroni Cav. Innocenzo Borrillo – San Marco dei Cavoti (BN), Campania

3 Bandirali 1951 – Crema (CR), Lombardia

4 F.lli Nurzia – L’Aquila, Abruzzo

5 Confetteria e Museo Mucci Giovanni – Andria (BT), Puglia

6 Relanghe – Barolo (CN), Piemonte

7 Torrone Pruneddu – Tonara (NU), Sardegna

8 Pasticceria Biasetto – Padova, Veneto

9 Caffè Sicilia – Noto (SR), Sicilia

10 Di Donato 1932 – Pescara, Abruzzo

11 Pasticceria Morlacchi – Zanica (BG), Lombardia

12 Davide Barbero – Asti, Piemonte

13 Torronificio Scaldaferro – Dolo (VE), Veneto

14 Le Chicche di Francesco Taverna – Taurianova (RC), Calabria

15 Cundari Produzione Torroni – Bagnara Calabra (RC), Calabria

16 Torronificio Geraci – Caltanissetta, Sicilia

17 Fabbriche Riunite Torrone di Benevento – Benevento, Campania

18 Minutolo Antonino Fabbrica di Torroni – Bagnara Calabra (RC), Calabria

19 Torrone dell’Irpinia – Ospedaletto D’Alpinolo (AV), Campania

20 Pasticceria Emo Lullo – Guardiagrele (CH), Abruzzo