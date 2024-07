Il concerto di Tozzi conquista il pubblico di piazza San Marco

"L'ultima notte" di Umberto Tozzi conquista San Marco nella serata di domenica 7 luglio, a chiusura dei primi quattro giorni di concerti sullo speciale palco allestito nella piazza. La tappa della tournée mondiale, con la quale il cantautore torinese dà l'addio alla scena live (un tour che attraverserà tre continenti tra il 2024 e il 2025), è iniziata sulle note di “Notte Rosa” per passare all’indimenticabile “Ti Amo”, seguita da “Gli altri siamo noi” e dalla immancabile hit mondiale “Gloria”.

Brani iconici di un artista che, forte dei suoi cinquant’anni di carriera, ha saputo coinvolgere ed emozionare il pubblico con un viaggio attraverso la musica italiana. Il concerto, prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, ha chiuso il primo ciclo di quattro appuntamenti promossi dal Comune di Venezia e Vela spa: in precedenza si sono esibiti Il Volo, giovedì 4 luglio, e i Pooh con una doppia data venerdì 5 e sabato 6 luglio.

La musica in piazza San Marco torna ad essere protagonista sabato prossimo: il 13 luglio il coro e l’orchestra della Fenice, nel centenario della morte di Giacomo Puccini, incanteranno il pubblico con un programma a lui dedicato. Nel frattempo gli eventi proseguono anche sulla terraferma con varie iniziative: dopo i concerti di giugno al parco Bissuola di Mestre, tra luglio e agosto sono in corso i programmi di Marghera Estate, del Cinemoving e del summer garden di via Piave.