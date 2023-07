Redentore Venezia: tutte le informazioni sulla viabilità pedonale e il traffico acqueo

La festa del Redentore a Venezia, in programma per sabato 15 luglio, si avvicina e in queste ore il comandante della polizia locale, Marco Agostini, ha firmato un'ordinanza per la tutela della circolazione pedonale e acquea nel centro storico.

Ponte votivo: le disposizioni

Il provvedimento dispone la chiusura al transito del ponte votivo, direzione Giudecca, dalle 19 di sabato 15 luglio fino al termine dello spettacolo pirotecnico, salvo che per i residenti alla Giudecca, i loro ospiti e per chi è in possesso di prenotazione anche nelle strutture ricettive o abbia riservato la presenza nell’isola attraverso il sito events.veneziaunica.it, dove è possibile trovare tutte le informazioni sulla manifestazione e riservare i posti per assistere all'evento.

Il ponte votivo sarà invece chiuso al transito a chiunque dalle 22 di sabato 15 luglio e fino al termine dell'evento. Sarà inoltre vietato lo stazionamento sul ponte dalle 19 di sabato 15 luglio fino alle 2 di domenica 16 luglio. Nella zona e nei settori della Giudecca individuati per assistere allo spettacolo pirotecnico, il dispositivo di controllo e contingentamento sarà attivato, con sgombero e interdizione, dalle 18 e accesso ai prenotati dalle 19.

Transenne e corsie di emergenza

In occasione della manifestazione e fino a cessate esigenze, attraverso l'uso di transenne sarà creata una corsia di emergenza parallela e adiacente alla riva, con accesso riservato al personale di soccorso ed alle forze dell’ordine lungo il Molo di San Marco, dal Ponte della Zecca al Ponte della Paglia; lungo la Riva degli Schiavoni dal Ponte della Paglia al Ponte del Vin, dal Ponte del Vin al Ponte della Pietà, dal Ponte della Pietà al Ponte del Sepolcro. Fino alle 19 di sabato 15 luglio sarà consentito a coloro che esercitano il servizio di trasporto pubblico non di linea, anche su gondola, di imbarcare e sbarcare i passeggeri sui pontili collocati nelle aree interdette.

Divieti al traffico pedonale

Nell'ordinanza è inoltre disposto che a partire dalle 16 di sabato 15 luglio, e fino a cessate esigenze, saranno interdetti al traffico pedonale i portici di Palazzo Ducale dalla Porta della Carta fino al Ponte della Paglia. Nello stesso giorno e orario è interdetto al traffico pedonale un corridoio largo quattro metri individuato mediante nastro tendiflex, disposto longitudinalmente in direzione nord-sud al centro della Piazzetta San Marco, dalla Loggia del Sansovino alla connessione, attraverso le Colonne di Marco e Todaro, con la corsia di emergenza.

A partire dalle 19 di sabato 15 luglio e fino al termine dello spettacolo pirotecnico, saranno interdette al traffico pedonale Fondamenta del Fontegheto, Ponte de l’Accademia dei Pittori e l’area antistante i Giardini Reali sino al Ponte della Zecca. Stesso divieto a Punta della Dogana (verso il Canal Grande). Dalle 19.30 il divieto sarà esteso al traffico pedonale Calle Vallaresso fino all’intersezione con calle Seconda de l’Ascension, i Portici di Palazzo della Zecca e della Biblioteca Nazionale Marciana, eccezione fatta per coloro che si recano ai pubblici esercizi dell’area. Nella stessa fascia oraria sono previste interdizioni alla viabilità pedonale in Calle del Ridotto e Calle dei 13 Martiri, dall’intersezione con Calle Barozzi e fino ai pontili esistenti sul Canal Grande al fine di garantire eventuali interventi di emergenza. Il divieto non si applicherà ai frontisti e a coloro i quali debbano accedere alla sede della Biennale di Venezia e ai pubblici esercizi esistenti in loco.

Prenotazioni per assistere allo spettacolo

Il divieto, sempre a partire dalle 19 del sabato, interesserà anche la sosta sui ponti che si affacciano sul Bacino di San Marco nonché sul ponte dell’Accademia. Le zone e i settori di San Marco e Zattere individuate come aree deputate ad assistere allo spettacolo pirotecnico dovranno essere sgomberate dai presenti e interdette all’accesso pedonale. Dalle 20, invece, potranno accedere alle zone e ai settori di cui sopra soltanto i possessori di prenotazione e solamente attraverso i varchi e secondo l’orario indicati nella prenotazione; una volta effettuato l’accesso, è vietato qualsiasi spostamento tra i vari settori. Le misure non si applicano a frontisti, ospiti di strutture ricettive, di pubblici esercizi ed affini, che possano dimostrare il titolo di residenza/domicilio o di prenotazione.

Tavolate per i residenti

A chi risiede nel centro storico, dalle 18 sarà consentito, previa comunicazione alla polizia locale, l’occupazione in prossimità della propria residenza, con l’esclusione dell’Area Marciana, di Riva degli Schiavoni, delle Zattere e al di fuori degli spazi concessi per l’ampliamento di plateatici esistenti, di aree di suolo pubblico per l’allestimento di tavoli per cene all’aperto. Tra le occupazioni deve essere lasciato libero un corridoio di almeno un metro e deve essere garantito uno spazio per la viabilità di almeno 1,5 metri; lungo le rive i tavoli dovranno essere posizionati lato acqua. Dovranno essere necessariamente rimossi entro l'una di domenica 16 luglio e l’area dovrà risultare pulita e priva di qualsivoglia rifiuto. Dell’occupazione dovrà essere data comunicazione entro le 12 di venerdì 14 luglio a mezzo mail all’indirizzo comando.pm@comune.venezia.it, utilizzando il modulo allegato all'ordinanza (disponibile qui).

In tutte le aree la polizia locale potrà comunque disporre la riduzione, lo spostamento o la rimozione delle tavolate in quelle situazioni in cui si ritenga non sia garantita la sicurezza e la viabilità pedonale. Il personale del comando, a tutela della pubblica incolumità, avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale e organizzarlo mediante l’istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, qualora necessario, le aree interdette e potranno comunque adottare ogni altro provvedimento di sospensione o riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.

Traffico acqueo

Una seconda ordinanza, firmata dal comandante del porto e capo del circondario marittimo di Venezia, dal provveditore interregionale alle opere pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e dal comandante della polizia locale di Venezia, regola invece il traffico acqueo.

Dalle 22.30 del 15 luglio e fino al termine dello spettacolo pirotecnico, l’area di esclusione attorno ai pontoni galleggianti ancorati nella posizione di sparo è stabilita in 200 metri. Dalle 17 sono vietati la navigazione, l’ancoraggio e la sosta nel tratto del Canale Retro Giudecca compreso tra le isole della Giudecca e di San Giorgio Maggiore, in corrispondenza degli ormeggi della stazione navale della guardia di finanza, fino alla confluenza con il Canale della Grazia e nello stesso Canale della Grazia. Dalle 18 e fino alla fine dello spettacolo pirotecnico sono vietati l’ancoraggio e la sosta nel Canale dell’Orfanello; lungo il lato Sud-Ovest dalla mezzeria del Canale all’allineamento delle briccole, nel tratto compreso tra la confluenza nel Canale di San Marco e la confluenza del Ghebo dei Cani. Dalle 22.45 del giorno 15 luglio 2023 e fino alla fine dello spettacolo pirotecnico, nello stesso specchio acqueo, è vietata anche la navigazione. Così come dalle 22.45 nel Canale di Pellestrina, fronte piazzale Bernardino Zendrini.

L’affluenza di tutte le barche che intendono accedere alle aree di stazionamento previste all’interno del Bacino San Marco – dall’altezza di Riva Sette Martiri fino a punta della Dogana – e del Canale della Giudecca, potrà avvenire a partire dalle 15.

Allo scopo di consentire il funzionale passaggio dei mezzi di soccorso, sono individuati dei corridoi navigabili di emergenza. Dalle 20 e fino alle 3 viene sospeso il servizio del trasporto pubblico di linea in Canal Grande, nel tratto compreso tra Rialto e San Marco - Calle Vallaresso, in talefascia oraria, viene consentita ai mezzi di linea provenienti da Piazzale Roma - Ferrovia l'esecuzione di manovre, per invertire il senso di marcia, nel tratto di Canal Grande antistanteil Rio di S. Polo. L'ordinanza integrale è disponibile qui.