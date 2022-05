Turisti dall'Austria, domani prima giornata da bollino rosso

Domani, giovedì 26 maggio, è il giorno dell’Ascensione, ricorrenza riconosciuta come festività in Austria. Sarà il primo vero “assaggio” di stagione estiva per il previsto arrivo dei turisti stranieri che approfitteranno dell’intero weekend, come da tradizione, per recarsi nelle spiagge friulane e venete.

Autovie Venete ha previsto traffico da “bollino rosso” per l’intera mattinata di domani nei tratti della A23 Udine Sud – Nodo di Palmanova (direzione Nodo di Palmanova) e della A4 Trieste – Venezia (direzione Venezia). Il traffico calerà leggermente nel corso del pomeriggio, ma si manterrà comunque sostenuto in entrambe le direzioni dell’autostrada A4.

Anche nel corso dell’intera giornata di venerdì 27 si prevedono transiti piuttosto intensi, ma non critici, sulla rete autostradale. Per sabato 28 e domenica 29 si potrebbero verificare rallentamenti ai caselli delle principali località balneari per l’andirivieni dei turisti e per il rientro degli austriaci.