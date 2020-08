Esodo, in viaggio verso le spiagge: traffico in aumento rispetto al 2019

Sorpresa in apertura della settimana di Ferragosto: per la prima volta in questo esodo estivo, durante la mattinata di sabato, risultano in aumento rispetto allo scorso anno i veicoli in viaggio verso le località di villeggiatura. Nel weekend forse più critico dell’estate, almeno secondo le previsioni, il traffico in questa parte di giornata si è mantenuto su livelli sostenuti, provocando tuttavia solo qualche rallentamento in direzione Trieste e Venezia nei tratti di competenza di Cav.

Partenze concentrate nella prima parte della mattinata, con il picco di transiti raggiunto già tra le 8 e le 9 sul tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57-Arino in direzione Trieste, percorso in quei 60 minuti da 4.411 veicoli. Numeri da vero esodo, simili e in alcuni casi superiori rispetto a quelli dello scorso anno. Complessivamente, tra le 6 e le 12, sono transitati in direzione Trieste, tra Padova e Arino, 20.404 veicoli, l’11,24 per cento in più rispetto al sabato omologo dello scorso anno (10 agosto 2019). In calo invece il traffico in direzione opposta, verso Milano: 14.925 transiti nel corso della mattinata, -14,36 per cento. Segno che molti hanno scelto la settimana di Ferragosto per le partenze di quest’estate anomala.

Tempi di attesa tutto sommati brevi alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove comunque è stato registrato il passaggio di 12.388 veicoli in uscita, il 5,65 per cento in più rispetto al sabato omologo del 2019, mentre in entrata (direzione Milano) si sono registrati 7.734 transiti, in calo del -10,05% rispetto allo scorso anno.