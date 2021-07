Il 2 agosto trasporto veicoli tra Sant'Erasmo e Lido San Nicolò per la revisione

Per permettere ai possessori di mezzi che circolano in isola (principalmente mezzi da lavoro, apecar e trattori) di rinnovare i documenti e fare le manutenzioni

Il 2 agosto è in programma anche quest'anno il trasporto di automezzi tra Sant'Erasmo e Lido San Nicolò con la nave traghetto per la revisione dei veicoli, così da consentire ai residenti dell’isola di aggiornare i documenti dei propri motocicli, trattori e veicoli nelle officine del Lido. Il collegamento, riservato ai residenti nell’isola e gratuito, viene effettuato ogni tre mesi La corsa con partenza da S. Erasmo-Forte Massimiliano è in programma alle 12 con arrivo al Lido San Nicolò alle 12.20. Mentre il viaggio di ritorno si terrà giovedì 5 agosto con partenza dal Lido San Nicolò alle 16.30 e arrivo a Sant'Erasmo-Forte Massimiliano alle 16.50. Si consiglia la prenotazione del servizio.

La sperimentazione ha preso il via l'8 ottobre 2019 e prevede 4 coppie di corse l’anno (1 coppia di corse a trimestre) per permettere ai possessori di mezzi che circolano in isola (principalmente mezzi da lavoro, apecar e trattori) di effettuare le revisioni e le manutenzioni di norma. L'ultima corsa, che risale allo scorso mese di novembre, ha consentito il trasporto di una ventina di automezzi. «Un appuntamento ormai a cadenza regolare - commenta il consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa Marta - e che ha mostratodi essere apprezzato dai residenti di Sant'Erasmo. Un progetto partito da una idea del sindaco Luigi Brugnaro per migliorare la qualità della vita dei residenti».