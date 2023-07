Il film "La Donna della Barena" fa incetta di premi raccontando la laguna di Venezia | VIDEO

Il nuovo cortometraggio del regista veneziano Alessandro Russo è stato girato a Lio Piccolo. Le riprese hanno coinvolto anche gli studenti del Master in Fine Arts in Filmmaking di Ca' Foscari Challenge School

Tutto pronto per la prima presentazione ufficiale de La Donna della Barena, il nuovo cortometraggio del regista veneziano Alessandro Russo che, negli ultimi mesi, ha fatto incetta di premi presso numerosi festival internazionali.

Il cortometraggio

Il film – scritto dallo stesso Russo insieme a Margherita Sonego, anche interprete della protagonista – narra la storia di Anna, una ragazza che trascorre le proprie giornate rinchiusa in un mondo dominato dai social media. Dopo la morte del nonno, un pescatore veneto che le aveva insegnato l’importanza di vivere a contatto con la natura, si troverà costretta a tornare nei luoghi della sua infanzia. Qui, immersa nelle magiche atmosfere della laguna veneziana, deciderà di impegnarsi per proteggere proprio quell’ambiente incantevole ma al contempo fragile in cui era cresciuta, riscoprendo il valore di una vita genuina, lontana dalla superficialità e dal materialismo in cui era intinta all'inizio della storia.

«In un’era in cui la tecnologia la fa da padrona, non ci rendiamo conto delle bellezze che ci circondano. Il profumo del vento, il rumore del silenzio, il forte contatto con i sensi si riscoprono nella laguna di Venezia – spiega Russo –. Il cortometraggio tocca un importante argomento dell'epoca odierna: la forte influenza che hanno i social network sull'essere umano, specialmente sui giovani. Non vuole essere un dito puntato sulle nuove tecnologie, ma un invito a calibrarne l'uso senza abusarne».

Le riprese, che hanno coinvolto anche gli studenti del Master in Fine Arts in Filmmaking di Ca' Foscari Challenge School, si sono svolte a Lio Piccolo dove, grazie al talento fotografico dei direttori della fotografia Hanna Ammari e Giovanni Pinna, la potenza comunicativa dell’ambiente lagunare avvolge lo spettatore sin dalle prime scene. «Viviamo in un territorio unico al mondo, originale per tantissimi aspetti – racconta ancora il regista –. Lo scopo del cortometraggio è proprio quello di valorizzare questi elementi grazie anche alle sue notevoli potenzialità cinematografiche».

Ad oggi il cortometraggio è stato presentato presso numerosi festival internazionali, riscuotendo apprezzamenti da parte del pubblico e della critica specializzata e incassando diversi premi, tra cui il Best International Short Film all’Indo-Singapore Film Festival, il Best Short Drama Film Awards in Turchia, il Best Film al Santa Dev International Film Festival e il Best European Director all’8 & Halfilm Awards di Roma.

Un’anteprima de La Donna della Barena verrà proiettata durante la serata del 6 agosto al Cinema Barch-In 2023. A settembre, invece, si terrà la prima presentazione ufficiale nel contesto di un evento collaterale alla 80. Mostra del Cinema di Venezia. «La Donna della Barena è un progetto ambizioso che, attraverso una telecamera e l'esperienza del set maturata nel corso degli anni, tratta argomenti moderni legati ai giovani d’oggi ma vuole porre anche l’attenzione sugli elementi storici e tradizionali della nostra laguna. Si assisterà a una fusione tra il mondo della terra e il mondo dei pixel: due universi che inizialmente appaiono uno l'opposto dell'altro ma che finiranno per essere alleati» conclude Russo che, attualmente, sta già pensando a un nuovo progetto, sempre con Venezia come protagonista: una serie televisiva che racconti le esperienze vita degli abitanti della città lagunare. La call, lanciata attraverso un appello social, ha già ricevuto numerose risposte.

Il regista

Alessandro Russo, classe 1995, è un filmmaker e regista veneziano con più di sei anni di esperienza sul campo. Ha diretto tre documentari su Venezia l'ultimo dei quali, Venezia la Rinascita (2021), trattava la capacità di resilienza dei veneziani dopo l'Acqua Granda del 2019 e durante lo scoppio della pandemia di Covid-19.