VIDEO Il transito eccezionale per il Mose attraversa l'autostrada

Un convoglio composto da quattro mezzi speciali ha attraversato nella notte tra venerdì e sabato l’autostrada A4, il Passante di Mestre e la A57-Tangenziale di Mestre, uscendo allo svincolo di Mira-Oriago. Si tratta di manufatti che andranno a comporre le paratie del Mose alle bocche di porto della laguna di Venezia: un trasporto veramente eccezionale, unico nel suo genere, soprattutto per dimensioni. Era largo, infatti, ben 8 metri e ha occupeto un’intera carreggiata dell’autostrada.

Per consentire il passaggio del convoglio è stato necessario, dalla mezzanotte di venerdì e fino alle 3 di sabato, effettuare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Portogruaro per chi proveniva da Trieste e allo stesso tempo è stata chiusa l’immissione in A4 direzione Venezia per chi proveniva dalla A28 (Conegliano-Portogruaro). Il convoglio ha percorso il Passante in direzione Milano fino al Bivio con la A57 a Dolo, per poi imboccare la A57 in direzione Venezia e uscire alla stazione di Mira-Oriago, proseguendo sulla viabilità ordinaria. Gli svincoli interessati sul Passante e Mirano-Dolo in A57 sono stati chiusi temporaneamente al transito del convoglio.