Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, record di 6.114 trapianti

Grazie ai 4.421 donatori veneti e alle loro famiglie che hanno detto sì alla donazione nel 2023, sono stati 11.586 i tessuti (cornee e tessuti omologhi) donati e raccolti da Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Ets e Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto Ets, le due realtà di Venezia e Treviso che si confermano ai primi posti in Europa sia per numero di tessuti donati e inviati per trapianto, sia per l’avanzamento delle tecniche e l’avanguardia dei progetti scientifici attivi.

Superate Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, record di 6114 trapiantile mille cornee inviate all'estero

«Ai grandi numeri si è aggiunta l’avanguardia scientifica attraverso il prezioso lavoro dei rispettivi centri ricerca che rende le due realtà imprescindibili in Europa - afferma Giuseppe Di Falco, presidente delle due fondazioni -. La Fondazione Banca degli Occhi, con i suoi microtrapianti di cellule richiesti dalle oculistiche di tutta Europa, ha superato per la prima volta nella sua storia le mille cornee inviate all’estero. La Fondazione Banca dei Tessuti, con innovative tecniche di criopreservazione e liofilizzazione di tessuti omologhi per interventi di avanguardia mondiale, è anch’essa un’eccellenza del panorama internazionale». Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ha raccolto 6.659 cornee nel 2023 (+ 13%), di cui 5.208 donate nelle strutture ospedaliere in Veneto (+8,9%), 668 in Friuli Venezia Giulia (+57%) e 783 nelle altre regioni italiane (+16%). Grazie alle donazioni, circa un trapianto di cornea italiano su due viene eseguito con tessuti veneti, ma la banca veneziana oggi è anche ai vertici in Europa: paesi come Portogallo, Regno Unito e Germania chiedono aiuto alla banca veneta per carenza di tessuti o necessità di preparazioni tecniche all’avanguardia, nel 2023 è stata superata per la prima volta la soglia di mille tessuti oculari inviati in centri esteri.

Una nuova scuola per chirurghi

«l nostro lavoro è radicalmente cambiato. Alla selezione dei tessuti si è aggiunta la delicata fase della “personalizzazione” sull’occhio del paziente e della preparazione pre-operatoria, secondo tecniche che sono sempre più richieste anche dall’estero», afferma il direttore sanitario di Fondazione Diego Ponzin. Sempre più spesso viene richiesto alla banca degli occhi di fornire tessuti per interventi selettivi nei quali vengono isolati solamente gli strati di cellule utili al paziente. Per questo sta nascendo in Fondazione una scuola per chirurghi, che dall’Italia e dall’estero possono accedere a laboratori ed eventi di formazione specifici.