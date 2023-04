Actv organizza il ferry da Sant'Erasmo per la revisione dei veicoli | VIDEO

Apecar, motorini, auto, furgoncini: erano in tutto circa un ventina i mezzi che il 17 aprile si sono imbarcati sul ferry boat “San Marco” messo a disposizione da Avm per effettuare il servizio speciale gratuito di collegamento a favore dei residenti di Sant’Erasmo con partenza dalla piattaforma di Forte Massimiliano.

Una linea dedicata attivata l'8 ottobre 2019 su proposta del sindaco Luigi Brugnaro e con il sostegno del consigliere delegato alle isole Alessandro Scarpa Marta per consentire ogni quattro mesi ai residenti dell’isola di Sant’Erasmo un servizio fondamentale che permette loro di eseguire la revisione dei propri motocicli, trattori e veicoli con le officine autorizzate. Per la prima volta, rispetto agli anni scorsi, su richiesta degli stessi residenti, quest’anno il collegamento con la terraferma ha raggiunto Punta Sabbioni e non più il Lido per consentire ai mezzi dei residenti di avere una maggior scelta sulle officine autorizzate con cui effettuare manutenzioni e revisioni. Il viaggio di rientro con le stesse modalità è programmato per giovedì 20 aprile: partenza da Punta Sabbioni alle ore 16.30 e arrivo a Sant'Erasmo Forte Massimiliano alle ore 16.55.

Tra i mezzi saliti a bordo della nave traghetto “San Marco” molte apecar, utilizzate nell’isola come mezzi di lavoro e trasporto di prodotti di ortofrutta, oltre a qualche auto, due furgoncini e due scooter. Il rientro da Punta Sabbioni è programmato per il 20 aprile.