Appartamenti comunali sfitti: restauri per oltre 3 milioni di euro in centro storico e isole

Tre milioni e 145 mila euro per interventi di manutenzione in una settantina di appartamenti sfitti a Venezia, tra centro storico, Giudecca e Sacca Fisola. Sono stati approvati dalla giunta comunale, per evitare che gli immobili finiscano nel degrado, e procedere successivamente con la successiva riassegnazione.

Quindici alloggi si trovano a Cannaregio, 1 a Santa Croce, 2 a San Polo, 1 a San Marco, 7 a Dorsoduro e 4 a Castello; altri 19 sono situati alla Giudecca e 22 a Sacca Fisola. «Gli interventi edili più ricorrenti - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - riguardano la verifica e l'eventuale rifacimento degli impianti termici ed elettrici, il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione di serramenti e infissi e, infine, lo sgombero della mobilia, mentre non previste modifiche al distributivo interno o agli impianti fognari».

«Questi immobili - commenta l'assessore al Patrimonio, Paola Mar - sono stati trascurati per tantissimi anni, lasciati sfitti e direi anche abbandonati. Oggi interveniamo con investimenti importanti che per ogni unità abitativa arrivano anche a superare i 50 mila euro. In questo modo andremo a valorizzare l’intero patrimonio di abitazioni del Comune». Aggiunge l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini: «Questi 95 alloggi saranno assegnati in breve tempo non appena gli interventi di restauro si saranno conclusi, dando così la possibilità a giovani coppie e a lavoratori di continuare a vivere o di trasferirsi a Venezia e nelle isole».