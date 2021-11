Pioggia di stelle Michelin per i ristoranti di Venezia: Zanze XVI, Local e Wistèria le new entry

Guarda anche a Venezia la geografia delle mete "gourmand" delineata oggi dalla guida Michelin. La città storica lagunare diventa meta non solo artistica, ma per buongustai, con la stella assegnata a "Local" di Matteo Tagliapietra, al "Wistèria" di Simone Selva e "Zanze XVI". Sono 1900 in totale i ristoranti recensiti nella 'rossa' con 378 ristoranti stellati, da Nord a Sud. Il Veneto è la seconda regione più premiata nell'edizione 2022, grazie a cinque nuovi ristoranti stella presenti in guida.

«Ottenere la nostra prima stella Michelin con Zanze XVI è un sogno che ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi quattro anni - commenta Nicola Possagnolo - e ci incoraggia a proseguire sulla strada dell’accoglienza, della sperimentazione e della qualità assoluta. Dal 2017, anno dell’apertura del locale, ad oggi abbiamo affrontato delle sfide dure, dall’”aqua granda” alla pandemia, ma le abbiamo superate. E se lo abbiamo fatto con questa velocità e ottenendo questi risultati prestigiosi lo dobbiamo certamente alla bravura della nostra cucina ma anche alla caparbietà e alla resilienza di tutti i ragazzi. Parola d’ordine perseveranza».

«La stella di Zanze XVI premia un concetto di ristorazione nuovo, mai visto a Venezia: la trattoria elegante, - dichiarano gli chef Stefano Vio e Nicola Dinato - Grazie anche al nostro successo la città torna così ad occupare quel ruolo di capitale della gastronomia veneta che crediamo le spetti di diritto».