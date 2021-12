Linea Verona - Rovigo - Chioggia: arrivano due treni ibridi

In arrivo due treni “ibridi” a trazione diesel-elettrica con 3 carrozze a composizione bloccata, da destinare alle linee ferroviarie non elettrificate Verona/Rovigo e Rovigo/Chioggia. «L’acquisto dei due nuovi treni si inserisce all’interno di un più ampio piano di potenziamento ferroviario, sia dell’infrastruttura che del servizio - spiega la vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti - Sulle tratte Rovigo/Verona e Rovigo/Chioggia la Regione sta attuando una precisa programmazione. Nel Piano Regionale dei Trasporti ci siamo dati come obiettivo quello di rinnovare il parco rotabile e migliorare efficienza e sicurezza della rete ferroviaria».

Nel dettaglio, sulla linea Verona-Rovigo-Chioggia, il programma di soppressione prevede l’eliminazione di 23 passaggi a livello (18 lungo la Verona-Rovigo e 5 lungo la Rovigo-Chioggia) per un investimento di circa 16 milioni di euro; inoltre sono stati stanziati 200 mila euro per uno studio di fattibilità dell’elettrificazione del tratto Cerea-Isola della Scala. Il costo complessivo per i nuovi treni è pari a circa 13 milioni di euro: di questi, 10 milioni sono a carico della Regione, e 3 sono a carico di Infrastrutture». Dalla fine del 2023, data prevista per la consegna dei due Stadler-Flirt DMU Ibrido, i nuovi convogli andranno a sostituire altrettanti “ALN 668”, assai datati, contribuendo, assieme ai 6 nuovi elettrotreni già ordinati da Infrastrutture Venete per il servizio sulla linea Adria/Venezia-Mestre, a rinnovare la flotta che verrà messa a disposizione dell’impresa affidataria del servizio ferroviario.

I due nuovi convogli ibridi sono treni a tre carrozze a composizione bloccata. La caratteristica di essere ibridi consente di ridurre gli impatti in prossimità delle fermate e delle stazioni per minori emissioni in atmosfera, minor rumorosità e minori vibrazioni. La percentuale di materiali riciclabili con cui sono costruiti ammonta ad oltre il 93%. L’accessibilità per le persone a ridotta mobilità è assicurata grazie a pedane mobili che compensano la distanza tra le porte e la banchina. Ogni carrozza può ospitare sino a 8 posti bici.