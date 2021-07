Parte Bibione Beach Link: in treno e bus fino alla spiaggia

L'iniziativa per sostenere il turismo e garantire una soluzione di mobilità ecologica e intermodale

Parte sabato 24 luglio il Bibione Beach Link, il servizio integrato treno + bus che collega, con un unico biglietto, la stazione di Latisana (Udine) con le spiagge di Bibione.

Bibione Beach Link, frutto di un accordo fra Trenitalia e ATVO (Azienda Trasporti Veneto Orientale), prevede 34 collegamenti al giorno che consentiranno di arrivare in treno nella stazione di Latisana e prendere un bus navetta per raggiungere il litorale veneto. Il biglietto unico prevede anche il trasporto del bagaglio e l’utilizzo dei mezzi pubblici a Bibione. Il nuovo Link si aggiunge all’offerta di Trenitalia per sostenere il turismo e garantire una soluzione di mobilità ecologica e intermodale.