Italo arriva a San Donà e annuncia nuove assunzioni a Venezia

Italo amplia la rete in Veneto: dal 12 giugno, in occasione del cambio orario, i treni della compagnia Ntv serviranno anche San Donà di Piave, collegandola con le fermate di Trieste, Monfalcone, Latisana, Portogruaro, Mestre, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Saranno due i collegamenti quotidiani: il primo in partenza da Trieste alle 8:06 che arriverà alle 9:27 a San Donà di Piave per ripartire alle 9:29 verso Mestre (arrivo 9:55), Padova (10:33), Ferrara (11:08), Bologna Centrale (11:39), Firenze Santa Maria Novella (12:20), Roma Tiburtina (13:54), Roma Termini (14:05) e Napoli Centrale (15:28). L’altro servizio partirà da Napoli alle 13:35, da Roma Termini alle 14:55, da Tiburtina alle 15:05, da Firenze alle 16:39, da Bologna alle 17:21, da Ferrara alle 17:52, da Padova alle 18:27, da Mestre alle 18:55 per arrivare a San Donà di Piave alle 19:24. Il treno ripartirà da San Donà alle 19:26 per proseguire la corsa verso Portogruaro (arrivo alle 19:48), Latisana (20:01), Monfalcone (20:31) e terminare il viaggio a Trieste alle 20:56.

È una nuova opportunità per gli utenti di essere connessi al mercato dell’alta velocità, con la possibilità di raggiungere città strategiche come Bologna, Firenze, Roma e Napoli. «Il Veneto - spiega il direttore commerciale Fabrizio Bona . è una delle regioni maggiormente servite dai nostri treni. Abbiamo investito sul territorio fin da quando siamo partiti, 10 anni fa, e da giugno anche San Donà di Piave sarà servita da Italo, entrando nel network dell’alta velocità. Siamo certi che questa nuova fermata ci darà soddisfazioni».

Non è l'unica novità: l'azienda, infatti, ha annunciato l'intenzione di assumere nuovo personale a Venezia. In particolare si cercano giovani operatori di impianto (diplomati tecnico-scientifici entro i 29 anni), primo step per arrivare al ruolo di macchinisti alta velocità: gli idonei saranno assunti con contratto di apprendistato e avviati al corso di formazione della durata di 6 mesi. In totale Italo inserirà 20 persone tra Venezia e Milano. Per candidarsi, entrare nella sezione "lavora con noi - posizioni aperte" del sito internet dell'azienda entro il 15 maggio.