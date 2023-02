Torna il treno Venezia-Parigi: progetto di Midnight Trains, la startup degli "hotel su rotaia"

C'è anche la linea Parigi - Venezia tra i dieci progetti pilota approvati qualche giorno fa dalla Commissione europea nell'ambito di un bando dedicato al potenziamento delle reti ferroviarie transfrontaliere. A presentare la proposta - che prevede una tappa intermedia a Milano - è Midnight Trains, startup francese che punta ad effettuare viaggi notturni di qualità attraverso un servizio «confortevole e sostenibile», una sorta di «hotel su rotaia». La Parigi - Milano - Venezia dovrebbe essere la prima di Midnight Trains a essere messa effettivamente in funzione, e l'obiettivo è lanciarla nel 2025.

Un progetto, quindi, che si propone di andare ben oltre la semplice riattivazione della linea esistente fino a qualche anno fa: il collegamento era effettuato inizialmente dall'operatore Thello (fondato nel 2010), che permetteva, appunto, di viaggiare di notte tra la laguna e la capitale francese. L'azienda venne poi integrata in Trenitalia e, con la pandemia del 2020, il collegamento fu eliminato. «Fortunatamente - scrive ora Midnight Trains - i nostri hotel su rotaia dovrebbero compensare questa enorme perdita». La startup promette servizi a bordo di alto livello: camere private, set di biancheria di qualità, selezione di film on demand e vagone ristorante, il tutto «in completa privacy e sicurezza».

Ora sembra esserci l'occasione giusta per concretizzare questa idea: il 31 gennaio la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di sostenere dieci progetti pilota per la creazione di nuovi servizi ferroviari, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti transfrontalieri in tutta Europa rendendoli più veloci, frequenti e convenienti. Adina V?lean, commissaria europea per i trasporti, ha dichiarato: «Mentre la domanda di mobilità verde è in crescita, abbiamo bisogno che il mercato ferroviario risponda meglio e più rapidamente. Questo è il motivo per cui la Commissione europea vuole aiutare le compagnie ferroviarie a creare nuovi collegamenti ferroviari internazionali, di giorno e di notte».

Lanciata la gara nell'estate 2022, la Commissione ha ricevuto una serie di proposte e, infine, selezionato i seguenti progetti (in ordine di data di inizio prevista): nuovi servizi tra Ungheria, Austria e Romania occidentale (ministero dei trasporti ungherese); collegamento Germania - Danimarca - Svezia, con la partecipazione di SJ; servizio nottuno Parigi - Milano Venezia (Midnight Trains); Monaco di Baviera - Zurigo (FlixTrain); Monaco di Baviera - Vienna - Budapest (Westbahn); potenziamento del servizio Amsterdam - Londra (Nederlandse Spoorwegen con Eurostar); notturno Amsterdam - Barcellona (European Sleeper); Roma - Monaco di Baviera e Milano - Monaco di Baviera (Ferrovie dello Stato Italiane - Deutsche Bahn); Lisbona - La Coruña e Lisbona - Madrid (Ilsa); Catalogna e Sud della Francia (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). La Commissione inviterà ora i responsabili delle 10 proposte selezionate a lanciare i rispettivi progetti.