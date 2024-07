Da Venezia a Calalzo e Cortina con il TrenoBiciBus delle Dolomiti

Da Venezia alle Dolomiti in bici, treno e autobus grazie al servizio di mobilità integrata TrenoBiciBus: sono 74 i posti bici disponibili, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, fino al 7 settembre, lungo la linea Venezia Santa Lucia – Ponte nelle Alpi – Calalzo; da qui, poi, è possibile trasportare la propria due ruote sugli autobus attrezzati, con 20 posti bici ciascuno, che da Ponte nelle Alpi permettono di raggiungere Alleghe, Palafavera e Nevegal e da Calalzo portano fino a Cortina.

«Un’iniziativa resa possibile grazie alla sinergia tra Regione del Veneto, Trenitalia e DolomitiBus e che ogni anno registra un gradimento crescente con 300 viaggiatori al giorno nei week end e festivi con 55 bici per viaggio. Un’ulteriore conferma del nostro impegno nel sostenere lo sviluppo della mobilità green, sostenibile e intermodale con soluzioni in grado di dare risposte alle esigenze di pendolari e cicloturisti». Lo ha detto oggi la vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, in occasione della presentazione dell’edizione 2024 del servizio stagionale intermodale TrenoBiciBus che permette di raggiungere le ciclovie delle Dolomiti partendo dalla stazione di Venezia.

«Oltre al TrenoBiciBus delle Dolomiti, da Venezia a Calalzo, i ciclisti possono trovare il TrenoBici delle Dolomiti, che nei giorni feriali, dal 10 giugno al 5 settembre, da Belluno a Calalzo, mette a disposizione 30 posti bici per raggiungere le ciclovie del bellunese – ha aggiunto la vicepresidente –. L’offerta in Regione è integrata da oltre 1000 posti bici sulla linea Venezia - Verona, quasi 900 sulla Bologna - Brennero e dal servizio speciale TrenoBici Mantova, che nei festivi dal 31 marzo al 26 ottobre, consente di trasportare 15 biciclette da Venezia a Mantova. Con 6.240 posti bici disponibili ogni giorno sui treni del Veneto, pari a un quarto dell’offerta nazionale di Trenitalia, intendiamo continuare a promuovere questa modalità di spostamento sostenibile in un territorio sempre più bike-friendly».