Prima edizione di “TreXTer”, torneo di pallacanestro in ricordo di Riccardo Pastrello e Tobia De Eccher

Il vicesindaco Andrea Tomaello ha portato i saluti dell'Amministrazione al parco Piraghetto, in occasione della prima edizione di “TreXTer”, torneo di pallacanestro tre contro tre organizzato in ricordo di Riccardo Pastrello e Tobia De Eccher, due giovani scomparsi l'anno scorso in un incidente stradale.

. Da qui nasce l'idea, di parenti e amici, di organizzare una giornata all'insegna della festa e dello sport in loro ricordo.

«Ci tengo a ringraziare tutti gli organizzatori che hanno reso possibile questa giornata», ha dichiarato il vicesindaco, che con l’occasione ha annunciato l’intenzione dell’Amministrazione di attuare un intervento di manutenzione del campo da basket del parco, che ad oggi si presenta molto datato. «Trovo che quest’opera di arte urbana sia necessaria e mi auguro che la prossima edizione di questo torneo possa disputarsi su una struttura riqualificata e adatta a tutti. Mi voglio complimentare con tutti voi qui presenti, perché decidere di trovarsi per trascorrere insieme una giornata di festa e sport è il modo migliore per ricordare due splendidi ragazzi».

L'iniziativa rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa” ed è organizzata dall'associazione R&T Ikigai con la collaborazione della società sportiva Castellana Basket, società in cui Riccardo e Tobia avevano giocato, della Reyer Venezia e dell'associazione Viva Piraghetto e con il patrono della Fip Veneto.