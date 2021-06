Il Tripadvisor Travellers' Choice 2021 va all'Eraclea Palace Hotel

Il Tripadvisor Travellers' Choice 2021 è stato assegnato ad una struttura alberghiera del litorale veneto. I viaggiatori, infatti, che hanno potuto soggiornare e testare l’ospitalità e i servizi offerti, hanno deciso di premiare l'Eraclea Palace Hotel ad Eraclea Mare.

Le valutazioni

Sono infatti i clienti, con le loro valutazioni espresse sulla piattaforma dedicata al turismo, a determinare quali strutture sono meritevoli del riconoscimento. «Siamo onorati d’aver ottenuto per la seconda volta quest’anno un premio che giunge in un momento di particolare difficoltà per il nostro settore e che ci stimola a rinnovare ancora più fortemente la passione, l’entusiasmo e la dedizione per il nostro lavoro. Abbiamo aperto le porte di entrambi i nostri alberghi a fine maggio e lo facciamo con strutture accoglienti e rinnovate e con l’orgoglio di chi davanti alle difficoltà del momento non si arrende. La nostra forza? Professionalità, accoglienza, coinvolgimento, perseveranza» – ha dichiarato Nadia Rovere, titolare della catena caorlina testè citata. Nel ringraziare per le recensioni positive la titolare ha colto l'occasione per suggerire di donare il 5 x1000 allo I.O.V. - Istituto Oncologico Veneto - di Padova a favore della ricerca oncologica utilizzando il codice fiscale 04074560287.