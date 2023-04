Troppo sole dalle finestre della scuola, impossibile far lezione: interviene il Comune

Troppo sole dalle finestre della scuola media Bruno Maderna di Sant’Anna di Chioggia, con il riflesso della luce specie nelle due aule al piano terra esposte a sud non si riusciva a far lezione, così il Comune ha deciso di intervenire e ora i lavori sono stati completati. Sono state installate tende esterne nel nuovo plesso che ospita la secondaria di primo grado, circa 100 alunni, realizzato solo qualche anno fa, per schermare i raggi solari, in alcune ore della mattina molto fastidiosi per gli occhi anche d’inverno, e per smorzare le temperature che nei mesi più caldi raggiungevano livelli elevati. Un intervento lungamente atteso.

«Dopo aver sistemato la palestra abbiamo messo le tende – hanno commentato il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao e l'assessore alla Pubblica istruzione Daniele Tiozzo Brasiola – e questi sono segnali di attenzione nei confronti delle frazioni che non sono abbandonate e dimenticate, al contrario. Per noi tutto il territorio di Chioggia è importante, frazioni comprese, e un po’ alla volta arriveremo dappertutto. Il Comune è grandissimo e le cose da fare sono tante, l’abbandono è sotto gli occhi di tutti e adesso stiamo cercando di recuperare. È giusto dare priorità alle scuole perché lì ci sono i nostri figli che hanno diritto di studiare in un ambiente dignitoso».

Il plesso è la nuova struttura realizzata come ampliamento della vecchia e a essa adiacente. Non si era però tenuto conto dell’esposizione al sole, soprattutto delle due aule al piano terra esposte a sud. Fin da subito, da parte del dirigente dell’Istituto comprensivo 2 e del corpo docenti, c’era stata la richiesta di installare un sistema di ombreggiamento. Dopo il sopralluogo degli uffici comunali qualche settimana fa si è delineata la necessità di intervenire sul piano terra in corrispondenza delle due aule esposte a sud perché utilizzate anche di pomeriggio, quando i locali si scaldano. Al primo piano invece vengono utilizzate solo la mattina quindi non c'è questa grossa necessità e inoltre l’inclinazione della aule è diversa. Sono state installate tende a sbraccio, in tela, automatiche, comandate da una pulsantiera elettrica per poterle estendere in base alla necessità.

Le tende sono dotate di anemometro, un dispositivo che misura la forza del vento e, in caso diventi potenzialmente pericolosa per la tenuta delle tende, la tenda si riavvolge da sola. Il colore scelto è in linea con la facciata del plesso e quando la tenda è ritirata diventa quasi invisibile. Si tratta di un intervento del costo di circa seimila euro, inserito nelle manutenzioni ordinarie e durato un paio di settimane circa. Dalla settimana scorsa le tende sono utilizzabili, con grande sollievo per studenti e insegnanti.

«Siamo in linea con quelle che sono le prerogative dell’Amministrazione – ha detto Angelo Mancin, assessore all’Edilizia scolastica - anche per gli interventi magari meno onerosi ma che portano grande beneficio ai ragazzi come in questo caso. Un modo per stare vicino alla popolazione, con particolare attenzione ai piccoli problemi così come a quelli più grandi». «Siamo contenti – ha detto Luigi Zennaro, dirigente dell’Istituto comprensivo 2 - che il Comune abbia risolto la situazione di disagio. Un fastidio che sembra di poco conto ma che invece provocava notevoli problemi. La luce infatti impediva agli studenti di consultare la lavagna Lim e i tablet. Ora il problema è risolto».