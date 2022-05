Lavori fibra ottica, si rompe una conduttura: un centinaio di case senza acqua

Questa mattina intorno alle 8.30, un'azienda che stava effettuando le trivellazioni teleguidate per la posa della fibra ottica a Chioggia, all'angolo tra via Marco Polo e viale Mediterrano avrebbe rotto una delle condotte principali, la DN350, (che misura 350 millimetri di diametro).

Subito dopo l'impatto, l'acqua ha cominciato a uscire in grande quantità (150 litri al secondo). Attualmente l'uscita è bloccata. La zona interessata (attualmente senza acqua) è a Sottomarina, tra via Colombo e via Giovanni da Verrazzano lato nord, dal civico 2 al 198, ma solo numeri pari. Si tratta di un centinaio di numeri civici.

Le riparazioni sono in corso da parte dei tecnici di Veritas. Se non emergono ulteriori problematiche, entro le 14 l'erogazione dovrebbe tornare regolare.