Si tuffa in piscina, ma l'acqua è troppo bassa: grave un 18enne

È stato operato oggi il giovane turista che ha rischiato la vita dopo essersi tuffato in una piscina con acqua bassa nel parco acquatico Caribe Bay di Jesolo. Il ragazzo, 18enne di origine albanese e residente in Francia, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova tutt'ora ricoverato.

L'incidente è avvenuto ieri, intorno a mezzogiorno. Il ragazzo è stato avvistato dai bagnini con la testa sott'acqua. Subito, gli addetti al salvataggio lo hanno soccorso e hanno chiamato il 118. Inizialmente si era ipotizzato che potesse essersi sentito male, visto che nessuno nelle vicinanze aveva notato qualcosa di strano. Il 18enne è stato accompagnato all'ospedale di San Donà in ambulanza e successivamente trasferito in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove i medici hanno individuato delle ferite che indicavano che, con ogni probabilità, poteva essersi tuffato dove l'acqua era troppo bassa e aver battuto la testa.

I primi accertamenti fanno pensare che il ragazzo si sia lanciato in una piscina profonda circa 90 centimetri, lontano dalla vista degli altri ospiti del parco acquatico e dei bagnini (in tutta l'area delle piscine sono presenti cartelli che indicano il divieto di tuffarsi). La situazione ora è critica. I medici stanno monitorando attentamente l'evoluzione del quadro clinico, con preoccupazione per possibili danni permanenti causati dall'impatto con il fondale della piscina. Questo incidente arriva a poche settimane da un episodio simile: sempre a Jesolo, un 17enne si era ferito gravemente tuffandosi da un pontile sulla spiaggia.