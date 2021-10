Ottobre Rosa: il "cuscino del cuore" per le donne operate di tumore al seno

Un cuscino a forma di cuore per tutte le donne che saranno operate di tumore al seno nei prossimi mesi a Monastier. È questa l'iniziativa promossa dalle donne del Trifoglio Rosa di Mestre che da 10 anni praticano lo sport del dragonboat per la riabilitazione psicofisica dopo la malattia e da oggi anche “sarte d’eccezione”.

Un gesto di vicinanza da chi questo percorso lo ha già vissuto e superato. «È un modo di utilizzare stoffa e fili anche per ricucire dolorose ferite comuni. Abbiamo voluto, in questo periodo così difficile, oltrepassare lo spazio fisico della barca per raggiungere altre donne come noi e, con questo piccolo pensiero, cercare di farle sentire meno sole», fa sapere Cristiana Csermely, presidente delle Trifoglio Rosa

L’iniziativa parte in questi giorni in occasione dell'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno e della campagna “Non perdere altro tempo” promossa dal presidio ospedaliero di Monastier. Tutti i cuscini, ognuno realizzato con stoffe, colori e fantasie diverse, sono stati confezionati a mano nelle settimane scorse dalle atlete del Trifoglio Rosa nei ritagli di tempo, tra una pagaiata e l'altra, supportate dall’Associazione “15 fili d'oro” di Spinea che lavora con il patchwork. La forma ergonomica del cuscino è stata ideata apposta per dare sollievo alle donne operate al seno. Non è un semplice cuore ma un cuore fatto per sostenere Dopo averli sterilizzati verranno fatti trovare nel letto della stanza di degenza e consegnati a tutte le donne uscite dalla sala operatoria dopo l'operazione al seno.