Turismo, campeggi verso numeri record nel veneziano anche nel 2024

Sembra destinato a segnare un nuovo record in questo 2024 il turismo "open air" in Veneto, dopo un 2023 in cui già aveva trascinato la crescita regionale (portando tra le altre cose Cavallino-Treporti a segnare il record assoluto di pernottamenti). È quanto emerge dai dati di Faita-Federcamping, elaborati da HBenchmark, la piattaforma dell’Osservatorio Turistico Federato della Regione Veneto, e dall’Assemblea di Faita Nordest che si è tenuta oggi.

I dati consolidati dal 22 aprile al 2 giugno sono già decisamente positivi, con un aumento di 6,6 punti percentuali nell’occupazione delle strutture del Lago di Garda rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, di +3 punti in quelle dell’Alto Adriatico Nord (Cavallino, Bibione e Caorle), e di 8,5 punti nell’Alto Adriatico Sud (Chioggia e Sottomarina). Va ricordato che il mese di maggio è in crescita costante, come presenze turistiche, da anni. «Il turismo all’aria aperta conferma il trend di crescita iniziato nel 2019 – afferma il presidente Faita-Federcamping Alberto Granzotto – Superata la scelta del campeggio come formula più ‘spartana’ di vacanza, ora i turisti si orientano verso l’open air per l’impronta sostenibile che ci contraddistingue e per i tanti servizi legati anche al benessere e all’accessibilità che il nostro mondo è in grado di offrire anche grazie alle nuove tecnologie».

Nonostante il maltempo di primavera, le previsioni di Faita-Federcamping, fondate sulle prenotazioni reali, restituiscono un quadro in netto miglioramento: nel Lago di Garda, da giugno a novembre le prenotazioni acquisite sono in aumento di oltre 2 punti percentuali su quelle di fine primavera 2023, con un’occupazione media delle strutture del 54% (destinate ad aumentare man mano che ci si avvicina ai mesi di luglio e agosto); l’Alto Adriatico Nord realizza finora +1,4 punti in più sul 2023, con un’occupazione media di quasi il 70%; l’Alto Adriatico Sud guadagna 8,7 punti, con un’occupazione media delle strutture allo stato attuale di quasi il 49%. Un dato quest’ultimo confermato da Leonardo Ranieri, presidente Cisa Camping per i campeggi di Chioggia-Sottomarina (circa 15 le strutture presenti, con un bacino composto per il 70% da ospiti italiani), che fa riferimento soprattutto ai mesi che vanno da aprile a ottobre. «Nonostante il tempo e la situazione contingente, nel mese di maggio il nostro settore è cresciuto. C’è un costante aumento di arrivi e presenze, grazie soprattutto agli investimenti sul piano strutturale e dei servizi effettuati negli ultimi anni, che ci hanno consentito di realizzare 966mila presenze nel 2023 nei nostri camping», spiega Ranieri.

Se Sottomarina accoglie un turismo prevalentemente italiano, il Lago di Garda, così come l'Alto Adriatico Nord, attraggono nei loro campeggi ospiti perlopiù stranieri: tedeschi, olandesi, danesi, austriaci, svizzeri e qualche inglese. «Mentre una volta gli ospiti venivano in campeggio perché si risparmiava, ora lo scelgono perché amano la libertà dell’aria aperta, apprezzano i modelli di sostenibilità su cui poggiano le nostre scelte, proiettate da tempo verso gli obiettivi dell’agenda europea 2030», spiega Giovanni Bernini, presidente di Assogardacamping. Un cambiamento sempre più strutturale nelle stagioni e nelle abitudini turistiche, che rappresenta una sfida per tutto il settore veneziano e veneto.