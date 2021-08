Il turismo sociale e inclusivo trova casa a Cavallino-Treporti: lavoro, attrezzature e iniziative dedicate ai disabili | VIDEO

Il progetto "Turismo sociale ed inclusivo nelle spiagge venete" ha offerto a tante persone disabili attività lavorative, nonché iniziative di svago e di divertimento in tutte le località balneari del Veneto. La presentazione è avvenuta questa mattina presso il Villaggio San Paolo

Nel Villaggio San Paolo, a Cavallino-Treporti, questa mattina è stato presentato il progetto Turismo sociale ed inclusivo nelle spiagge venete che durante la stagione estiva ha portato a tante persone disabili attività lavorative, nonché iniziative di svago e di divertimento in tutte le località balneari del Veneto. Si tratta di un esempio di inclusione sociale che ha unito pubblico e imprenditori del turismo grazie a borse lavoro, iniziative e attrezzature idonee messe a disposizione dalla Regione Veneto, con il coinvolgimento operativo delle Ulss 3 e 5, ed il coordinamento della Ulss4. Nel solo Villaggio San Paolo, quattro disabili provenienti dal veneziano e dal padovano svolgono attività di aiuto alla ristorazione, di aiuto in cucina e come custodi nel museo del luogo.

«È la tappa conclusiva per quanto riguarda il territorio dell’Ulss4, mentre la conclusione del progetto si svolgerà il 3 settembre a Sottomarina – ha spiegato il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi –. Le condizioni difficili di questa estate non ci hanno fermato: il progetto è continuato ugualmente, seppur in forma ridotta rispetto al passato, portando gioia e allegria a tanti disabili ma anche alle rispettive famiglie ed agli imprenditori che hanno accolto i disabili nelle proprie strutture. L'idea è ora quella di estendere quanto fatto nelle località del litorale veneto alle altre realtà turistiche regionali, ossia nelle località di montagna, di lago, termali e nelle città d'arte, sempre partendo da questa riuscita esperienza».

Durante la presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto, e il direttore del Villaggio San Paolo, Daniele Prataviera. «La rete e la sinergia sul territorio funzionano e questo progetto dimostra che insieme si possono raggiungere grandi risultati – ha aggiunto il primo cittadino – . I sindaci della costa e del Veneto devono pretendere l'attenzione necessaria per far crescere i territori, con una visione di inclusività e accoglienza a 360 gradi».

«Quando i miei collaboratori hanno saputo che partecipavamo al progetto hanno chiesto se potevano contare sugli inserimenti del 2020 per la particolare sintonia e amicizia che si era instaurata – ha concluso Prataviera –. Tra noi e tirocinanti è nato un rapporto speciale, mi piace relazionarmi con loro per raccogliere le loro caratteristiche, ma quasi sempre è il tirocinante stesso ad insegnarci cosa può fare e non può fare».