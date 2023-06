101 volte nello stesso hotel e il titolare le regala le chiavi della camera

Centouno volte a Jesolo, sempre nello stesso hotel, il Ruhl Beach Hotel & Suites. Un evento straordinario, una dimostrazione d’affetto senza eguali, quella della signora Gerlinde Schreiner (austriaca di Salisburgo), che la famiglia Fregonese, che gestisce la struttura, ha voluto premiare con un regalo speciale: le chiavi della “sua” camera, la 405.

«Abbiamo pensato di regalarle la chiave della camera che da allora la signora chiede ed ottiene – spiega il titolare, Giovanni Fregonese –, ci sembrava un gesto importante per una cliente importante, per quella che può essere considerata una ambassador della nostra città. Chissà, magari alle 150 volte da noi le intitoleremo tutto il piano. La fidelizzazione degli ospiti, della nostra come di altri hotel, è sempre stato e sempre sarà uno dei punti di forza della nostra città».

La semplice, ma toccante cerimonia di consegna è avvenuta con una sorta di festa a sorpresa, alla presenza del vicesindaco di Jesolo, Luca Zanotto, e del presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarini. La signora Gerlinde, che oggi ha 81 anni (ma viene a Jesolo guidando la sua auto, una sportiva Bmw Z4), in questi giorni è in vacanza con la famiglia, ovvero il figlio, la nuora ed il nipote.

Di fronte al vicesindaco che si complimentava per la fedeltà dimostrata, la signora Schreiner ha ricordato come Jesolo le sia piaciuta fin da subito e come abbia continuato ad apprezzare il senso dell’ospitalità, la bellezza del mare e della spiaggia, i servizi garantiti, cresciuti di anno in anno. «Sono venuta a Jesolo per la prima volta nel 1976 – ricorda la signora – perché i medici mi avevano consigliato l’aria del mare per mio figlio che stava poco bene; non sapevamo neanche dove andare, ci siamo fatti tutta la costa e poi siamo rimasti colpiti dall’insegna del Ruhl e ci siamo fermati. Da allora non abbiamo mai rinunciato alla vacanza qua. Cosa ci piace di Jesolo? Tutto. Ci piace la spiaggia, il mare, l’ambiente, la passeggiata a mare. Sono stata anche in altre località, ma come Jesolo non ne ho trovate. E poi qui c’è un clima familiare, mi fanno sentire come a casa. La festa a sorpresa che mi hanno preparato, con il dono speciale della chiave della camera, ne sono una ulteriore dimostrazione».

Soddisfatto il presidente Aja, che qualche giorno fa aveva premiato un’altra famiglia, questa volta tedesca, per 50 anni ininterrottamente a Jesolo. «Le centouno volte della signora Schreiner, come pure le tante volte di altri clienti affezionati – ha commentato Contarini – sono la dimostrazione di come Jesolo, attraverso la professionalità dei tanti colleghi, sappia ricreare quel clima familiare che, unito alla qualità dei servizi, ci fanno scegliere ogni anno e preferire rispetto ad altre località. Questo ci deve rendere orgogliosi di quello che siamo e continuare a lavorare per migliorarci».