Tutti gli appuntamenti culturali della Collezione Peggy Guggenheim in Primavera

La Collezione Peggy Guggenheim ha in programma diversi appuntamenti per il pubblico nella stagione primaverile. Tra moste, incontri e presentazioni gratuite gli appassionati d'arte potranno scegliere di partecipare, nei prossimi mesi, a numerosi eventi.

A partire dal 9 aprile 2022 aprirà al pubblico la mostra temporanea "Surrealismo e magia. La modernità incantata" e, per prepararsi a questa nuova esposizione di Palazzo Venier dei Leoni, ci sarà un incontro online, il 10 marzo alle 18.00, curato e condotto da Gra?ina Subelyt?, curatrice della mostra che ripercorrerà il Surrealismo durante e dopo la Seconda guerra mondiale, concentrandosi sull’adesione del movimento alla magia e sulle successive implicazioni artistiche e politiche. L'incontro si terrà online sulla piattaforma Zoom e sarà possibile partecipare gratuitamente.

Prosegue anche il ciclo di incontri "Sinergie possibili tra scuola e museo. In dialogo con il Madre" con il sesto appuntamento previsto il 23 marzo alle 15.00, sempre su Zoom. Si tratta di un evento rivolto agli insegnanti di tutti i gradi scolari con una conversazione con i colleghi del Madre, Museo di arte contemporanea Donnaregina di Napoli che tratterà le azioni combinate che museo e scuola possono intraprendere per avvicinare gli studenti all’arte moderna e contemporanea. L’incontro è gratuito, su iscrizione.

Tutti i giorni alle 11.30, 12, 15 e 15.30, il museo offre ai visitatori una serie di presentazioni gratuite dedicate all’avventurosa vita della mecenate Peggy Guggenheim, alla storia della sua leggendaria collezione, e a un’opera d’arte esposta nel giardino delle sculture.

Per i soci del museo, invece, è previso un incontro il 10 marzo alle 18.30 su Zoom dedicato alle Tecniche pittoriche del secondo dopoguerra tra sperimentazione e nuovi materiali dove Luciano Pensabene Buemi, Conservatore del museo, introdurrà le differenze e le possibili analogie tra le tecniche pittoriche europee e americane della metà del Novecento. L’incontro potrà essere seguito in presenza, per una massimo di 9 persone, e da remoto su Zoom.

Infine, il 19 marzo alle ore 14.30, nella Chiesa di San Francesco della Vigna sarà possibile partecipare al lavoratorio per gli iscritti alla Family Card, Ponte dei Sogni. Piccoli grandi cittadini a cura di Mattia Berto. Si tratta di un laboratorio dedicato al teatro di cittadinanza dove tutti possono diventare teatranti e protagonisti.