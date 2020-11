"Tutto bene andrà": Radio Piterpan lancia la nuova canzone di Natale 2020

A radio Piterpan c'è aria di natale e l'emittente radiofonica di Castelfranco Veneto ha scelto di augurare le buone feste ai propri ascoltatori con un'idenito dedicato al natale 2020. "Tutto bene andrà", infatti, è la canzone a tema che la radio passerà durante tutto il periodo natalizio per festeggiare, a modo proprio, un natale particolare ma sempre importante come quello di quest'anno.

Tutto bene andrà: un mix di tormentoni per far ballare e sorridere

La canzone vuole essere un simbolo di incoraggiamento e un desiderio di spensieratezza messo in musica dal Dj Maxwell in collaborazione con Simone Ermacora, in parole da Moova ed interpretato dallo stesso Moova assieme ad Erika B. Il pezzo di natale 2020 è caratterizzato da sonorità anni '80 e contiene i tormentoni di tutti i programmi della radio puntando a far ballare e sorridere gli ascoltatori.

"Tutto bene andrà" è in esclusiva radiofonica per una settimana dal 27 novembre, disponibile su Spotify dal 4 Dicembre e presto in versione videoclip su YouTube.