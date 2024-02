Uber sbarca da oggi a Mestre e San Donà: attivi i servizi taxi e Ncc

A partire da oggi, mercoledì 21 febbraio, Uber arriva anche a Mestre e San Donà di Piave. L'annuncio del servizio nelle due città veneziane fa parte di un più ampio piano di espansione della piattaforma, disponibile ora anche fuori provincia, a Vicenza, Padova, Treviso e Verona.

L'azienda ha attivato in particolare i servizi "Black" e "Uber Van", operato da conducenti Ncc, e il servizio "Taxi". «L’arrivo dei nostri servizi Black, Van e Taxi nella regione permette di offrire nuove opportunità di spostamento per rendere la mobilità urbana nelle città venete più efficiente per tutti, cittadini e turisti- - ha commentato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia - Siamo determinati a essere un vero partner per tutti gli operatori del settore, e siamo entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo di fiducia e cooperazione con tutti anche qui in Veneto».

Caratteristiche del servizio

Il servizio Uber Black - e Uber Van con vetture in grado di ospitare fino a 6 posti - è operato da operatori Ncc e gli utenti dell'app Uber beneficiano di diverse funzionalità, come la possibilità di avere informazioni sull’autista, il modello dell’auto e conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti possono mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono.

Il servizio taxi è operato da taxi delle cooperative e radiotaxi affiliati al consorzio - Cooperativa Mestre Taxi Soc. Coop. a Mestre, e San Donà itTaxi a San Donà di Piave - in virtù dell'accordo siglato tra l'azienda e IT Taxi. Per richiedere una corsa è necessario inserire la destinazione direttamente dall’app Uber e scegliere il prodotto "Taxi", per essere abbinati a un autista della piattaforma. Da quel momento sarà possibile monitorare l’arrivo dell’auto sulla mappa e aspettare al punto di prelievo, appena sarà nelle vicinanze.