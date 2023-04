San Donà, da martedì l’ufficio Anagrafe raddoppia

Da martedì l’Ufficio Anagrafe del Comune di San Donà raddoppia: nasce la corsia preferenziale per le pratiche leggere. Al primo piano della sede municipale entrerà in funzione uno sportello per le pratiche meno gravose per le quali non sarà più richiesto l’appuntamento.

Tutti i martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 11.30 per informazioni, certificazioni, autentiche di firma, di copia, legalizzazioni di foto o anche per prendere un appuntamento, un funzionario dell’anagrafe sarà a disposizione di tutti i cittadini che potranno accedervi liberamente. Solo per le pratiche più complesse, come la residenza e il rinnovo della carta d'identità, si dovrà continuare a fissare un appuntamento, sia attraverso la nuova modalità dello sportello al piano terra che nelle consuete forme, ossia telefonando ai numeri 0421.590270, 287, 289, 290 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e i giovedì pomeriggio dalle 14 alle 15 oppure inviando una mail a anagrafe@sandonadipiave.net

Per la carta d’identità elettronica non serve scomodarsi, si può fare tutto online al link https://cloud.sandonadipiave.net/app/web/cie oppure scrivendo una mail a cie@sandonadipiave.net